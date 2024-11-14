Завершились съемки сериала «Опасная близость», и 14 ноября 2024 года онлайн-кинотеатр Start обнародовал первый тизер 8-серийной остросюжетной драмы с Елизаветой Боярской, Артемом Быстровым, Леонидом Бичевиным, Софьей Лебедевой, Артуром Бесчастным и Тамирланом Джангазиевым в главных ролях. Проект от продюсеров «Жить жизнь» и режиссера «Бывших» и «Открытого брака» Ивана Китаева расскажет историю, где одна авария перевернет жизни сразу нескольких семей и заставит увидеть, что измена порой ранит сильнее потери.

По сюжету, Анна (Елизавета Боярская) — успешный пластический хирург и руководитель клиники, счастлива в браке, чья жизнь упорядочена, и лишь дочь-неформалка не хочет соответствовать высоким стандартам матери. Когда муж Анны попадает в аварию со своей любовницей, известной блогершей и певицей Женей, Анна осознает зыбкость своей реальности и выбирает разрушительный путь мести, который приведет к непредсказуемым последствиям.

Для роли Елизавета Боярская смотрела многочасовые видео пластических операций, разговаривала с практикующими врачами и отрабатывала хирургические навыки на специальном силиконовом тренажере. Также актриса освоила игру в большой теннис и сменила длинные локоны на короткую стрижку.

- Мне хотелось отойти от привычного образа к чему-то принципиально другому, чтобы внешний образ гармонировал с внутренним миром моей героини, - говорит Елизавета. - Она, безусловно, очень сильная женщина, но эта сила во многом привита ее отцом: нужно быть всегда первой, побеждать, иметь лучшего мужа, лучшую дочь и лучшую жизнь. Анна сама не заметила, как превратила свою жизнь в механизм, в котором нет чего-то живого, трепетного, теплого. С таким человеком очень непросто жить рядом, всегда нужно, что называется, соответствовать. И вот в один момент она теряет контроль над своей жизнью, и очень интересно наблюдать за тем, как она с этим справляется. Или не справляется, потому что, может быть, она не такая сильная, как привыкла о себе думать.

Экранного супруга Елизаветы Боярской сыграл Артур Бесчастный, а роль следователя, которому предстоит распутать и причины катастрофы, и ее последствия, досталась Артему Быстрову. В сериале также снялись Игорь Иванов, Маргарита Силаева, Максим Матузный, Дарья Румянцева, Юлия Марченко, Евгения Леонова, Чингиз Гараев и другие.

Премьера «Опасной близости» состоится на Start в 2025 году.