Когда выйдет фильм «Каратэ-пацан 2»

В 2025 году в прокат выйдет фильм «Каратэ-пацан: Легенды» — спустя 15 лет после премьеры первой части перезапуска киновселенной. К своим ролям вернутся Джеки Чан, который сыграл в фильме 2010 года, а также Ральф Маччио — звезда оригинальной картины 1984 года «Парень-каратист». «Лента.ру» рассказывает, что известно о новой части франшизы: сюжет фильма, актеры и роли, интересные факты.

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Главное о фильме «Каратэ-пацан: Легенды»

Оригинальное название: Karate Kid: Legends;

Жанр: семейный, боевик, спорт, драма;

Страна: США;

Режиссер: Джонатан Энтвистл;

Сценаристы: Роб Либер, Роберт Марк Кэмен;

Продюсеры: Джеймс Ласситер, Карен Розенфельт;

В главных ролях: Джеки Чан, Бен Ван, Ральф Маччио, Джошуа Джексон и другие;

Дата выхода фильма: 2025 год.

Тизер

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Дата премьеры

О начале работы над сиквелом «Каратэ-пацана» с Джеки Чаном стало известно в сентябре 2022 года. Изначально создатели планировали выпустить картину 7 июня 2024 года — в 40-летнюю годовщину выхода оригинального фильма «Парень-каратист». Однако летом 2023-го стало известно, что из-за забастовок в Голливуде дату премьеры отложили на полгода — до 13 декабря 2024-го.

Позже выход фильма снова перенесли. Во время Comic Con, который прошел в Нью-Йорке в октябре 2024-го, компания Sony показала новый постер второй части фильма. Вместе с именами и фотографиями главных героев на нем была указана и новая дата премьеры.

Фильм «Каратэ-пацан: Легенды» выйдет в мировой прокат 30 мая 2025 года.

Будет ли официальный прокат в России, пока неизвестно. На сайте «Кинопоиск» нет отдельной даты релиза в отечественных кинотеатрах.

Сюжет

На данный момент создатели фильма держат сюжет в секрете. Картина станет шестой в рамках франшизы, однако пока неясно, будет ли это сиквел или приквел «Каратэ-пацана» с Джеки Чаном.

Главным героем этого фильма станет Ли Фонг — подросток, который переезжает из Китая в США. Привыкая к новой жизни, юноша открывает в себе любовь к боевым искусствам и знакомится с Дэниэлом ЛаРуссо (Ральф Маччио) и мистером Ханом (Джеки Чан), которые помогают ему освоить мастерство. Также известно, что действие картины будет происходить на Восточном побережье США.

Ральф Маччио при этом отметил, что сюжет нового фильма разворачивается после событий «Кобры Кай». О предыдущих частях франшизы подробно рассказываем ниже.

Актеры

В фильме «Каратэ-пацан: Легенды» Джеки Чан вернется к роли мистера Хана, а Ральф Маччио вновь сыграет Дэниэла ЛаРуссо.

Новым «каратэ-пацаном» станет звезда сериала «Американец китайского происхождения» Бен Ван. Интересно, что он на самом деле владеет боевыми искусствами, в том числе тхэквондо и каратэ.

Кроме того, в проекте примут участие:

Джошуа Джексон («Бухта Доусона», «Сплетня»);

Мин-На Вэнь («Мулан», «Последняя фантазия»);

Шонетт Рене Уилсон («Ординатор», «Миллиарды»);

Уайатт Олефф («Оно», «Стражи Галактики»);

Сэди Стэнли («Прощай навсегда», «Голдберги»);

Арамис Найт («Темный рыцарь: Возрождение легенды», «Декстер»).

Пока неизвестно, какие именно роли они сыграют.

Предыдущие фильмы франшизы

Ученик старших классов Дэниэл ЛаРуссо (Ральф Маччио) и его мать переезжают из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. Юный герой поступает в новую школу, где начинает дружить с одноклассницей Эли (Элизабет Шу). Однако это не нравится бывшему парню девушки — каратисту Джонни (Уильям Забка): он и его друзья избивают Дэниэла.

После этого подросток хочет сам научиться драться, поэтому решает обратиться за помощью к своему соседу — мастеру боевых искусств мистеру Мияги (Пэт Морита). Мужчина заставляет юношу полировать машину и красить заборы, умалчивая о том, что это тоже вид обучения. Позже мистер Мияги приступает к реальным тренировкам, в ходе которых пытается донести до подростка, что главное в единоборствах — не умение травмировать противника, а воспитание силы духа. Заканчивается фильм соревнованиями по боевым искусствам, в которых Дэниэл побеждает своего обидчика особым приемом.

Более $90 млн собрала картина в прокате, причем ее бюджет был всего $8 млн.

«Парень-каратист» быстро получил продолжение: вторая часть вышла в 1986 году, а третья — в 1989-м. Завершил оригинальную историю фильм «Парень-каратист 4», который увидел свет в 1994 году: в нем рассказали о новой ученице мистера Мияги — Жюли. При этом последние два фильма не смогли повторить успех первых двух частей.

В перерыве между третьим и четвертым фильмами появился мультсериал о приключениях Дэниэла и мистера Мияги. Создатели планировали выпустить 65 эпизодов, но из-за низкой популярности закрыли проект уже через три месяца после премьеры: на тот момент в эфире показали всего 13 серий.

Ремейк фильма «Парень-каратист» знакомит зрителя с 12-летним Дре Паркером (Джейден Смит), который с матерью переезжает из Детройта в Пекин. В новой стране герою приходится сложно: он не знает ни обычаев, ни языка. Вскоре местные хулиганы выбирают Дре своей главной целью. Трудностей добавляет тот факт, что Чен (Ван Чжэньвэй) — главарь банды — мастерски владеет кунг-фу.

Избавиться от нежелательного внимания мальчик может только одним способом: одержать над Ченом победу во время турнира по боевым искусствам. Однако для этого Дре нужно долго и упорно тренироваться — помочь ему в этом берется знаток кунг-фу мастер Хан (Джеки Чан).

Ремейк «Каратэ-пацана» оказался весьма успешным: бюджет картины составил 40 миллионов долларов, а мировые сборы превысили 359 миллионов.

«Кобра Кай»

В 2018 году на платформах YouTube Premium и Netflix вышел первый сезон сериала «Кобра Кай». Зрителям рассказали о повзрослевшем Джонни (Уильям Забка) — противнике Дэниэла из первого фильма франшизы, — который спасает от хулиганов подростка Мигеля Диаса (Шоло Маридуэнья), а затем начинает его тренировать.

Когда Дэниэл ЛаРуссо (Ральф Маччио) узнает, что его давний противник планирует открыть додзё (школу боевых искусств) «Кобра Кай», он решает ему противостоять. Однако основной акцент истории с постаревших героев первого фильма франшизы быстро сместили на подрастающее поколение — молодежь, которая пытается разобраться в школьной жизни и найти себя.

Первый сезон сериала «Кобра Кай» получил на Rotten Tomatoes 100 процентов положительных отзывов.

15 ноября на Netflix выйдет вторая часть финального сезона сериала. Заключительные серии покажут в 2025-м.