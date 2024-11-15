Что известно о фильме «Стальное сердце»

В следующем году в российский прокат выйдет фильм «Стальное сердце» — новая интерпретация былины про Илью Муромца и Соловья-разбойника. До премьеры — больше полугода, но поклонники фэнтези уже с нетерпением ждут, во что шоураннеры превратили старинную легенду. Роль Ильи Муромца исполнил Владимир Любимцев, а Соловья-разбойника сыграл Никита Ефремов. «Лента.ру» рассказывает все, что известно о фильме на данный момент.

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«Стальное сердце»: главное

Год выхода: 2025;

Жанры: фантастика, приключения, фэнтези;

Режиссер: Карен Оганесян;

Сценаристы: Кирилл Журенков, Надежда Воробьева;

Продюсеры: Карен Оганесян, Полина Иванова, Федор Черных;

В главных ролях: Владимир Любимцев, Никита Ефремов, Антон Васильев, Елена Валюшкина, Тимофей Кочнев, Марк-Малик Мурашкин, Александра Тихонова, Юрий Нифонтов, Вероника Журавлева.

«Стальное сердце» — это предстоящий приключенческий фильм Карена Оганесяна об известных былинных персонажах Илье Муромце и Соловье-разбойнике, живущих в наши дни. По словам режиссера, идея картины возникла у него при просмотре последних «Мстителей», когда он увидел, как юные зрители с восторгом приветствуют появление на экране любимых супергероев. Оганесян подумал, что у российских киноманов тоже должны быть свои супергерои, и решил — образы Ильи Муромца и Соловья-разбойника идеально подойдут.

Дата выхода

Премьера «Стального сердца» запланирована на конец весны 2025 года, так что российским школьникам будет что посмотреть на летних каникулах.

Фильм «Стальное сердце» выйдет в прокат 22 мая 2025 года.

Сюжет

События фильма сначала разворачиваются в Древней Руси. Когда-то давно Соловей-разбойник (Никита Ефремов) отправился со своим войском в Чернигов-град, но потерпел поражение в бою с русским богатырем Ильей Муромцем (Владимир Любимцев). Задумав отомстить, Соловей убедил его в том, что в памяти потомков останется именно разбойник, а не Муромец. Так и произошло — благодаря эликсиру бессмертия Соловей-разбойник доживает до наших дней и полностью переписывает историю, присвоив себе все подвиги и славу Ильи Муромца. Люди в XXI веке уверены, что Соловей на самом деле был положительным персонажем, а Илья Муромец — отрицательным. Желая продлить эффект долголетия, Соловей хочет оживить темного бога Велеса, которому он когда-то продал душу.

Правду о Соловье знают только профессор Киселев (Антон Васильев) и его сыновья Егор (Тимофей Кочнев) и Максим (Марк-Малик Мурашкин). В какой-то момент Киселев отправляется на поиски Ильи Муромца, обнаруживает его тело на севере во льдах и возвращает богатыря к жизни с помощью своего новейшего изобретения — стального сердца. Однако этот подвиг стоит профессору жизни, поэтому продолжить его дело берутся Егор и Максим. Им предстоит подготовить Илью Муромца к новому поединку с Соловьем-разбойником, который состоится на школьной «Робоарене».

Трейлер

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Актеры и роли

Илья Муромец (Владимир Любимцев)

Русский богатырь, известный зрителям благодаря фольклорным произведениям. После обретения стального сердца Муромец намерен вернуть себе былую славу, вот только сражаться придется не в кольчуге, а в костюме робота. Разобраться ему в этом помогают Егор и Максим Киселевы.

На роль богатыря Владимира Любимцева позвали не случайно — актер с ранних лет занимается боксом и дзюдо, в его драматическом портфолио — роли в проектах «Сердце Пармы» и «Легенда о Коловрате». В процессе съемок Любимцев отточил навыки фехтования и рукопашного боя. По словам актера, к съемкам в «Стальном сердце» он готовился очень ответственно: почти год провел в спортзале, отрастил бороду и, конечно, тщательно изучил все материалы об Илье Муромце, чтобы лучше понять персонажа.

13 килограммов набрал Владимир Любимцев для роли Ильи Муромца.

«Илья Муромец — это не только сказочный персонаж, говорят, что его мощи лежат в Киево-Печерской лавре, — рассказал Любимцев в интервью. — Так что, скорее всего, он был настоящим человеком, который совершал геройские поступки, поэтому о нем написали такие былины».

В восточнославянской мифологии и былинах Соловей-разбойник изображался как антропоморфный злодей, получеловек-полуптица, который мог сразить врагов одним своим свистом.

В альтернативной реальности Карена Оганесяна Соловей — организатор и участник поединков роботов на специальной «Робоарене». В повседневной жизни он ведет успешный бизнес и воспитывает дочь-подростка, а втайне мечтает подчинить себе время и уничтожить вновь возродившегося Илью Муромца.

На роль главного антагониста картины Карен Оганесян пригласил Никиту Ефремова, с которым он уже работал над проектом «Крутая перемена».

Актер признался, что в поединке Ильи Муромца и Соловья-разбойника сам бы болел за своего героя. Для роли главного антагониста Ефремов также много работал в зале, правда, ему пришлось не набирать вес, а, наоборот, худеть.

Старший сын профессора Киселева и основной продолжатель дела отца. Именно Егор создает робоброню для Ильи Муромца и убеждает его выйти на бой. Интересно, что сам Тимофей Кочнев тоже увлекался робототехникой и даже изучал ее в школе.

Зрители могут знать Тимофея Кочнева по ролям в сериалах «Слово пацана. Кровь на асфальте» и «Папины дочки. Новые.

Максим (Марк-Малик Мурашкин)

Максим — брат Егора, получивший серьезную травму в автокатастрофе и потерявший возможность ходить. Для него, веселого баскетболиста, это большая трагедия, и только пример Муромца вдохновляет мальчика не терять силу духа.

Сыграл Максима 14-летний актер Марк-Малик Мурашкин, знакомый поклонникам проектов «Цикады», «Кеша должен умереть» и «Хоккейные папы».

Даша (Александра Тихонова)

Даша — талантливая и самостоятельная дочь Соловья-разбойника, по совместительству — капитан одной из команд «Робоарены», основная соперница Егора и Максима.

Актриса Александра Тихонова («Трасса», «Пищеблок») называет свою героиню девушкой не робкого десятка, но признается, что в глубине души она нежный и добрый человек.

Производство

Съемочный процесс начался в октябре 2023 года и продлился до весны 2024-го. Режиссером выступил Карен Оганесян («Игра на выживание», «Черное облако»), сценаристами — Кирилл Журенков и Надежда Воробьева, известные по фильму «Грозный папа». Разработкой занималась кинокомпания «Карго» при поддержке Фонда кино. Как отметил Оганесян, фильм сочетает элементы экшена, комедии и драмы и вдохновлен духом второго «Терминатора».

«Это не просто сказка, а фильм о семье и человеческих ценностях, о двух братьях, которые вместе с Ильей Муромцем должны восстановить справедливость и завершить дело, начатое их отцом», — Карен Оганесян, режиссер.

Одной из ключевых особенностей фильма стали уникальные робокостюмы, созданные Александром Стеценко, Еленой Лавровой и Ильей Стеценко. Они разработали костюм Жар-птицы, оснащенный огненными крыльями, доспехи Ильи Муромца, украшенные символами солнца, и Соловья-разбойника — с птичьими клювами. Также на арене появятся робо-версии Кощея Бессмертного, Тугарина Змея и Лиха Одноглазого.

«По сюжету роботов придумывают дети, а не взрослые инженеры… Мы во время работы над образами отрисованные эскизы показывали детям разного возраста и интересовались, нравится — не нравится, а что бы они здесь добавили», — рассказал Александр Стеценко.

Художник по костюмам Дарья Фомина добавила, что в своей работе использовала референсы из «Бегущего по лезвию» и «Безумного Макса». Так образам удалось добавить элементы киберпанка. У каждой команды роботов свой стиль и цветовая палитра, например, у команды Муромца — богатырский красный.

Бои в фильме намеренно стилизованы под видеоигры: без крови, но с эффектными искрами и настоящими ударами. Спецэффектов использовали по минимуму, добавляя лишь мелкие детали на роботах. Создатели вдохновлялись классическими боевиками с Жан-Клодом Ван Даммом, такими как «Кровавый спорт» и «Двойной удар». Для финального боя взяли пример поединка Гектора и Ахиллеса из фильма «Троя».

Для создания трюков и реквизита была привлечена компания «Русские каскадеры». Робо-костюм Соловья-разбойника, например, высотой почти 2,7 метра, — он оснащен системой ходулей, а костюм Жар-птицы требует специальной системы подачи газа для огненных эффектов.

Что касается грима, художник Ксения Максимова вдохновлялась скандинавским Локи при создании образа Соловья-разбойника.

«Нам хотелось передать хитрость и коварство Локи, которые идеально подошли Никите Ефремову, — поделилась она. — Муромец, напротив, был задуман как мощный и добрый гном».

Другие сказки, которые выйдут в прокат в 2025 году

«Финист. Первый богатырь»

Дата премьеры: 1 января 2025 года;

Режиссер: Дмитрий Дьяченко;

Сценаристы: Виталий Шляппо, Василий Куценко, Анатолий Молчанов;

В ролях: Кирилл Зайцев, Юлия Пересильд, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Кристина Строителева, Федор Гамалея.

Финист Ясный Сокол, если верить фольклору, — настоящий «первый парень на деревне». Он самый сильный, самый смелый и, конечно, самый красивый — ребятишкам на зависть, девушкам на загляденье. В последнее время Финист даже перестал браться за сложные задачи (то есть потенциальные подвиги), потому что ему все наскучило. Однако для того чтобы оставаться у всех на устах, богатырские свершения нужны постоянно, поэтому Финист отправляется в опасное и увлекательное путешествие в новые земли.

«Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича»

Дата премьеры: 1 января 2025 года;

Режиссер: Игорь Волошин;

Сценаристы: Тимофей Декин, Роман Непомнящий, Александр Волков;

В ролях: Екатерина Червова, Юрий Колокольников, Евгений Чумак, Артур Ваха, Светлана Ходченкова, Егор Корешков, Софья Лебедева.

Девочка Элли счастливо живет со своими родителями и псом Тотошкой, пока однажды ураган, наколдованный злой волшебницей Гингемой, не уносит ее в сказочную страну Жевунов. Там Элли предстоит встретить новых друзей (Страшилу, Железного Дровосека и Трусливого Льва) и вместе с ними отправиться на поиски Волшебника из Изумрудного города, который может исполнить их желания.