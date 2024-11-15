Создатель «Пацанов» боится разочаровать зрителей финалом сериала

Шоураннер и сценарист сериала «Пацаны» Эрик Крипке рассказал, что в пятом и заключительном сезоне зрителей ожидает невероятное количество безумств и неожиданных сюжетных поворотов. Но даже несмотря на это, он все равно переживает, что финал может не оправдать ожиданий и смазать впечатления от всего шоу.

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«Ты можешь пересчитать по пальцам действительно удачные финалы сериалов. Посадить этот самолет — невероятно трудная задача. Я не вхожу в это с самоуверенностью. Напротив, я думаю: "Нужно проверять и перепроверять каждое решение, потому что мы хотим посадить этот самолет". "Игра престолов" — потрясающий сериал. Ты думаешь о той массе работы и мастерства, вложенной в него, но все, о чем говорят, — это финал. И я просто думаю: "Черт!" Это захватывает и пугает одновременно», — сказал Крипке в интервью Сollider.

По его словам, команда сценаристов еще работает над текстами, но с каждым новым эпизодом они позволяют себе все больше.

«Можно ожидать чего угодно. Мы и правда развлекаемся, и одновременно испытываем настоящий ужас в сценарной комнате. Это прекрасно — работать без ограничений. Ты не обязан сохранять сюжетную линию или персонажей после этого сезона. Ничто и никто не в безопасности, это правда освобождает и вдохновляет», — сказал он.

Он уточнил, что до начала съемок осталось менее двух недель. Исходя из графика производств прошлых сезонов, выход последнего сезона не стоит ждать раньше весны 2026 года.