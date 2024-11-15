Для сериала «Железное сердце» сделали настоящий костюм

Создатели шоу «Железное сердце», посвящённое преемнице Тони Старка по имени Рири Уильямс, раскрыли некоторые детали проекта, о которых раньше не говорили.

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По словам создателей, сама Рири не будет скучной и обыкновенной героиней. Персонаж обладает таким же раздутым эго, как и Тони Старк, поэтому персонажи будут похожи в этом признаке.

Сам сериал описывают «криминальным» и тем, что Marvel Studios ещё никогда не делала. О чём конкретно речь, авторы сериала не уточняют, но у проекта должна быть своя индивидуальная черта, привлекающая зрителей.

Ещё один важный момент связан с костюмом героини. Первое появление Железного сердца раскритиковали из-за плохой графики, которую использовали в Marvel Studios для создания костюма. Для шоу создали полностью практичный костюм, то есть вообще без графики.

Мы использовали множество приемов, которые восходят к первому фильму киновселенной, к «Железному человеку».

Сериал «Железное сердце» должен выйти в 2025 году.