Герман-младший и Эрнст работают над картиной об Эйзенштейне

Режиссер, сценарист Алексей Герман-младший и продюсер Константин Эрнст работают над новой художественной картиной, посвященной тому, как советский режиссер Сергей Эйзенштейн снимал "Ивана Грозного", находясь в эвакуации в Алма-Ате во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщил ТАСС сам режиссер, отметив, что участвовать в новом проекте будет "большое количество стран".

"Мы готовим сейчас большой проект о выдающемся режиссере Сергее Эйзенштейне, о том, как он снимал фильм "Иван Грозный" в эвакуации в Алма-Ате во время Великой Отечественной войны. Это идея Константина Львовича Эрнста, и мы активно готовим этот фильм. Сейчас мы пишем сценарий, и делаем это достаточно давно. Но, думаю, через три-четыре месяца у нас будет стартовый вариант. Впереди еще очень много работы над сбором материалов для фильма и консультаций с историками", - сказал Алексей Герман-младший. Собеседник агентства уточнил, что вся работа над картиной может занять порядка двух-трех лет. "[Предстоит] создание режиссерского сценария и режиссерского мира, воссоздание эпохи, поиск актеров. Я хотел бы уложится за два-три года, посмотрим, как пойдет", - поделился режиссер.

Он отметил, что это будет международный художественный проект "с участием большого количества стран".

"Мы хотим снять картину не только для России, но и для всего мира, <...> поскольку Эйзенштейн, действительно, великий режиссер, один из самых известных в мире", - сказал Алексей Герман-младший.

Режиссер еще не знает, кто воплотит образы народного артиста СССР Николая Черкасова, сыгравшего в фильме Эйзенштейна Ивана Грозного, и советского композитора Сергея Прокофьева, который написал музыку к этой картине.

Кинотрагедия в двух сериях "Иван Грозный" является последним фильмом Эйзенштейна. В этой работе он затронул идею трагической расплаты правителя за преступления, совершенные в ходе борьбы за власть. Помимо Николая Черкасова, в кинокартине снялись такие известные актеры, как Серафима Бирман и Михаил Жаров. За первую серию "Ивана Грозного" (1945 год) Эйзенштейн был удостоен Сталинской премии. Однако историческая концепция, предложенная им во второй серии, противоречила официальной трактовке личности Грозного тех лет, и в 1946 году ЦК ВКП (б) принял постановление с резкой критикой серии за искажение русской истории. Фильм запретили, он вышел лишь в 1958 году.