Продюсер фильма о Формуле-1 рассказал, что сделает его кино достоверным

Голливудский продюсер Джерри Брукхаймер, ответственный за съёмки фильма о Формуле-1 с Брэдом Питтом, рассказал о помощи пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. По словам Брукхаймера, семикратный чемпион Формулы-1 не раз консультировал команду, которая работает над кинолентой. Она должна выйти летом следующего года.

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