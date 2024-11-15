Блогер объяснила тренд на фильмы и сериалы эпохи нулевых и 90-х

На экранах и онлайн платформах все чаще появляются новые кинокартины про эпохи нулевых и 90-х. Это стало своего рода трендом. Блогер Маруся Михейчик рассказала «ФедералПресс», с чего это все началось и почему данная тема получила такой массовый резонанс.

© Кадр из фильма

«Эти года ( в теории) кажутся далеким и давно законченными, но, по факту, они были сравнительно недавно, а еще более точнее – последствия после них мы разгребаем до сих пор», – отметила блогер.

По информации Михейчик, дети нулевых и девяностых сейчас выстраивают Россию будущего, а их взросление пришлось на далеко не легкие периоды для страны. Телеведущая клонит к тому, что детям той эпохи интересно не просто узнать, а понять: почему они жили так, а не иначе; куда их отцы уезжали по ночам; почему их сверстники купались в золоте, а они жили от недели к недели и тд. Также сейчас в кинокартинах стали раскрывать подробности криминального мира, который орудовал в те года.

«Стало не просто можно, а нужно об этом говорить, чтобы подобное не просто не возобновилось, а, фактически, не продолжилось, если смотреть правде в глаза», – подчеркнула блогер.

Также она считает, что смотрибельность кинокартин про эпоху нулевых и девяностых – романтизация. Михейчик привела в пример сериал «Бригада». Кадры оттуда до сих пор вирусятся по всему интернету, с ванильными подписями-восхищениями мужеством. По мнению телеведущей, данный сериал вообще не «про то». То же самое и произошло с сериалом «Слово пацана» – поняли его суть единицы, и то, старшее поколение, которое проживало и пропускало через себя подобное.

«Боюсь, что такая же история может случиться и с сериалами «Дети перемен» и «Лихие». Загадывать не будем, но предпосылки уже имеются», – подытожила блогер.

Михейчик хотелось бы, чтобы подобные сериалы становились трендом на дальнейшую осознанность, а не на сердечки в глазах, глядя на главаря банды с оружием.