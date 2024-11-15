Появились первые кадры фильма ужасов про моряка Попая — лента будет «жестокой и похабной»
Издание Bloody Disgusting опубликовало первые кадры фильма ужасов про моряка Попая — известного героя американских комиксов и мультфильмов.
Сам образ Попая авторы попытались воссоздать точечно, однако в фильме он будет «жестоким и извращённым» человеком, который повсюду сеет свой хаос. Сама лента тоже будет очень жестокой и похабной и покажет, как Попай расправляется с людьми, которые приехали открыть собственный летний лагерь.
Герой в мультфильме
© Кадр из мультфильма
Герой в фильме ужасов
© Кадр из фильма
© Кадр из фильма
Премьера фильма состоится в январе 2025 года. Первый трейлер выйдет уже в ближайшее время. Важный момент — фильм про Попая не входит во вселенную фильма ужасов про Винни-Пуха.