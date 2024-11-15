Появились первые кадры фильма ужасов про моряка Попая

Издание Bloody Disgusting опубликовало первые кадры фильма ужасов про моряка Попая — известного героя американских комиксов и мультфильмов.

© Чемпионат.com

Сам образ Попая авторы попытались воссоздать точечно, однако в фильме он будет «жестоким и извращённым» человеком, который повсюду сеет свой хаос. Сама лента тоже будет очень жестокой и похабной и покажет, как Попай расправляется с людьми, которые приехали открыть собственный летний лагерь.

Герой в мультфильме

© Кадр из мультфильма

Герой в фильме ужасов

© Кадр из фильма

© Кадр из фильма

Премьера фильма состоится в январе 2025 года. Первый трейлер выйдет уже в ближайшее время. Важный момент — фильм про Попая не входит во вселенную фильма ужасов про Винни-Пуха.