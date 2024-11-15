Кинокритик оценил сериал «Преступление и наказание»

Несмотря на звездный актерский состав нового сериала «Преступление и наказание» по мотивам книги Федора Достоевского, он встретил массу негативных отзывов от зрителей и критиков. Реакцию зрителей объяснил кинокритик Павел Сурков в беседе с РИА Новости.

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Первое замечание состоит в том, что действие происходит в современном Санкт-Петербурге, однако герои общаются так, словно они живут в XIX веке.

«Могут ли два морячка, отпущенных в увольнение, разговаривать, как благородные гардемарины времен Александра III? Здесь ощущаешь, что создатели сериала дурят зрителя с первых секунд», — цитирует агентство слова Суркова.

Критик призвал создателей российских сериалов избегать ненужного заимствования, подчеркнув, что в сериале Раскольников сталкивается с персонажем по имени Тень, отсутствующим в оригинальном произведении Достоевского. Также он выразил мнение, что актеры, вероятно, лишены возможности решать оригинальные художественные задачи, поскольку вынуждены работать со стереотипными образами.

Сербский писатель Эмир Кустурица экранизирует роман Достоевского. Съемки начнутся в июне–августе следующего года. Фильм будет на русском языке.