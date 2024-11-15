Создателям сериала «Пингвин» помогали авторы игры Gotham Knights

В интервью Deadline создатели сериала «Пингвин» рассказали, что они заручились поддержкой разработчиков игры Gotham Knights, чтобы воссоздать Готэм после того, как город пострадал от потопа, устроенного Загадочником в первом «Бэтмене».

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По словам создателей сериала, команда попросила у разработчиков Gotham Knights доступ к некоторым файлам игры, где хранились концепты и наработки города. В HBO использовали концепты, чтобы добавить Готэму в шоу уникальных деталей.

Подобное взаимодействие двух команд, игровой и телевизионной, назвали впечатляющим опытом. В будущем подобного можно реализовать больше, чтобы между собой ещё теснее пересекались эти две сферы.