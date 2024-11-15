Состоялась мировая премьера фильма «Гладиатор 2» Ридли Скотта

15 ноября в кинотеатрах большей части планеты вышел фильм «Гладиатор 2» — продолжение знаменитого пеплума Ридли Скотта. Ленту уже можно посмотреть в странах Европы, Азии и Австралии, а до Северной Америки картина доберётся 22-го числа.

© Кадр из фильма

К сожалению, из-за ухода студии Paramount Pictures картина не добралась до России официально, однако в будущем лента наверняка выйдет в стране с помощью неофициальных способов. Это может произойти уже на следующей неделе — ранее в этот срок до отечественных кинотеатров добирались «Дэдпул и Росомаха», «Головоломка 2» и «Веном: Последний танец».

События «Гладиатора 2» разворачиваются спустя 25 лет после сюжета оригинального фильма. Картина связана с оригинальной картиной с Расселом Кроу и рассказывает историю о восстании нового гладиатора. Главные роли в ленте исполнили Пол Мескаль («Солнце моё»), Педро Паскаль (The Last of Us), Дэнзел Вашингтон («Гнев») и Джозеф Куинн («Тихое место: День первый»).

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Pictures. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.