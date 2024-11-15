Как проходят съемки фильма «Порода»

В кинопарке «Москино» продолжаются съемки многосерийного фильма «Порода», автор сценария и продюсер которого – уроженец Ростова-на-Дону, заслуженный артист Российской Федерации Сергей Жигунов.

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Как сообщил телеканал «Культура», сейчас идет работа над первой частью трилогии, которая охватывает события с 1918 по 1954 годы.

В центре сюжета – история шахтерской семьи, проживающей в городе Юзовка (ныне Донецк). Режиссеры-постановщики картины – Александр Балахонов и Сергей Мезенцев.

В беседе с корреспондентом ИА «ДОН 24» Сергей Жигунов отметил, что работа над проектом – попытка разобраться в причинах сегодняшнего конфликта.

Супруга ростовчанина Виктория Жигунова рассказала, что он написал сценарий самостоятельно. Сергей Жигунов возглавил группу авторов, которая трудилась над проектом более двух лет. Столько же времени ушло на пробы актеров.

«Как ему удается держать в голове такую многосложную конструкцию, ни разу не ошибиться, ничего не упустить – не знаю. Зато знаю, сколько времени он провел за изучением исторических документов и как тщательно проработал все до мелочей – начиная от исторических фактов и заканчивая тем, какие конфеты производились в каком году. Сценарий, вне всякого сомнения, заслуживает новеллизации и издания в форме романа», – поделилась она в своем телеграм-канале.

Для съемок на территории парка «Москино» был возведен целый город. Это самый крупный объект в кинопарке, где расположены три площадки: Юзовка (позже Сталин, Сталино, Донецк), Шахта «Глубокая» и Львов.

В Юзовке воссозданы в мельчайших деталях улицы, избы, дворы, конюшни, магазины, рынок, а на второй площадке есть помещение, где будет сниматься шахта изнутри. Это позволит съемочной группе не погружаться на глубину более 1000 м.

«Во многих домах созданы потрясающие интерьеры, в которых идут съемки», – отметила Виктория Жигунова.

Третья площадка строится. Дата выхода фильма запланирована на 2025 год.

Виктория Жигунова также делится с подписчиками в своих соцсетях тем, что происходит за кадром. В одном из своих последних видео она описала происходящее следующим образом: