Один из главных сериалов 2024 года: обзор «Пингвина»

Спин-офф «Бэтмена» достоин высочайших наград.

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Мало кто сомневался, что «Пингвин», спин-офф недавнего «Бэтмена» от Мэтта Ривза, окажется хорошим сериалом. За режиссуру отвечали авторы «Бесстыжих» и «Мира Дикого Запада», среди актеров собрали немало звёзд, сама идея приземлённой разборки в нуарном Готэме привлекала. Но мог ли кто-нибудь подумать, что уже к финалу сезона «Пингвин» покажется классикой?

На HBO вышел удивительный сериал практически без слабых мест. Трудно даже представить зрителя, которому стоит пропустить столь драматичную борьбу за власть.

«Пингвин»: главное о сериале

Название: «Пингвин» (The Penguin).

Режиссёры: Крэйг Зобел, Кевин Брэй, Хелен Шейвер.

Актёры: Колин Фаррелл, Кристин Милиоти, Тео Росси и другие.

Дата выхода: 20 сентября 2024 года.

Сколько серий: восемь эпизодов.

Жанр: драма, криминал.

Страна: США.

«Пингвин»: где смотреть?

Все восемь эпизодов вышли в онлайн-кинотеатре Max. Официальных русских озвучки и субтитров нет.

Видео доступно на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат HBO.

Хорошим парням в Готэме не место

Сюжет стартует сразу после финала «Бэтмена». Загадочник устроил ужасный теракт, улицы Готэма затопило, глава семейства Фальконе погиб. Всё это порождает море хаоса и вместе с тем возможностей для группировок. В центре разборок оказывается Пингвин, незначительный гангстер без денег, личной армии и авторитета. Уже во вступлении он убивает преемника Фальконе, стравливает крутые банды и крутится как уж на сковородке, чтобы стать главным мафиози в Готэме.

Завязка проста и типична для жанра, но не дайте ей себя обмануть. Уже в середине сезона история далеко уйдёт от «Клана Сопрано» и других криминальных сериалов.

Главное отличие «Пингвина» — персонажи. Среди важных героев вы не найдёте ни одного предсказуемого и карикатурного. Взять самого Освальда Кобба. Он постоянно ходит по грани, выкручивается благодаря наглости и фарту, впечатляет яркими монологами и без устали всех предаёт. Ради чего? Точно не ради власти, богатства и других стереотипных целей. Мотивация прозаична и, если копнуть поглубже, до безобразия страшна.

Ещё интереснее факт, что за весь сезон отношение к Освальду меняется раз пять — и к финалу вы точно не назовёте мафиози славным парнем. Он кажется таким, когда толкает речи перед простыми работягами, охотно делится деньгами, публично признаёт ошибки или улучшает жизнь в бедном районе. Вся эта «свойскость» — маска, за которой прячется монстр. Не бездушный, но готовый на всё ради главной цели.

Такой персонаж одновременно отталкивает и завораживает. Всё же по сравнению с другими мафиози Пингвин вечно в слабой позиции и с дулом пистолета у лица. Вечно такой заботливый и, казалось бы, настоящий. Именно поэтому его деяния и кровавые победы так леденят кровь. Временами хочется вскрикнуть: «Чтоб ты помер, но, пожалуйста, живи».

Из Пингвина вышел, пожалуй, самый неоднозначный и многогранный сериальный персонаж за долгие годы. Это заслуга не только сценария, но и блистательного Колина Фаррелла. Несмотря на обилие грима, за которым актёра трудно узнать, Фаррелл ежесекундно впечатляет мимикой, многозначительными взглядами и зашкаливающий внутренней болью. На месте Освальда трудно представить другого актёра, Колин как влитой. Если за такую роль он не получит «Эмми», жюри можно будет назвать врагами искусства.

С другими персонажами схожая история. Чего стоит София Фальконе в исполнении Кристин Милиоти. У девушки хватало отличных ролей, вы наверняка помните её по «Зависнуть в Палм-Спрингс», «Фарго» и «Чёрному зеркалу». Вот только Милиоти ещё никогда не играла настолько сложного персонажа.

Во вступлении Софию рисуют поехавшей садисткой, которая с детства была не в себе, отсидела в аркхэмской психушке и на выходе окончательно потеряла связь с реальностью. На деле мисс Фальконе в разы сложнее и местами ощущается чуть ли не главной жертвой Готэма. Она пережила шокирующие предательства, была выставлена на задворки криминального мира, потеряла близких — и от этого стала холодной, злой и чертовски умной.

Не ждите, что София закатит серию кровожадных расправ. Чаще она будет вести себя разумно через пронзительные диалоги и демонстрировать надломленность. В сценарии она прописана как антагонист, но ненавидеть даму трудно. Тем более на счету Пингвина проступков побольше.

Сценарий хорош даже в отрыве от актёров. Он полон драмы, стрессовых ситуаций и постоянно переворачивает всё с ног на голову. За один эпизод герои могут почувствовать себя королями мира, всё потерять, вернуться на Олимп и снова рухнуть лицом на холодный асфальт.

Никогда не знаешь, чего ожидать от «Пингвина». Положение героев вечно кажется безвыходным, решения проблем удивляют, напряжение только растёт — это и заставляет поглощать один эпизод за другим.

Хотя, будем честны, «Пингвин» не идеален. К примеру, в финале Освальд так неловко спасается от беды, что его противников хочется назвать криворукими недотёпами. Союзники порой превращаются в богов из машины и непонятным образом распугивают толпу мафиози с пушками. Хочется ли придираться к этим минусам? Нет. Всё же сцены достаточно драматичны, а следом режиссёр выдаёт нечто безоговорочно хорошее.

«Пингвин»: стоит ли смотреть?

Определённо! «Пингвин» — сериал с великими персонажами, феноменальной актёрской игрой и сюжетом, который до последней минуты держит в напряжении. Посмотрите его, даже если не фанатеете от криминальных драм.

Оценки «Пингвина» — 9,5 из 10

Понравилось

Гениальные персонажи.

Актёры заслуживают «Эмми».

Нервный сюжет.

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