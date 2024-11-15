Обзор сериала «Наследники. Дар крови»

Как часто вы думаете о том, что в повседневной жизни не хватает магии? Главные герои нового российского шоу в жанре городского фэнтези открывают в себе волшебные силы, но с большой силой, как известно, приходит большая ответственность, а в их случае ещё и большие проблемы.

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Речь пойдёт о первом сезоне сериала «Наследники. Дар крови», состоящем из двенадцати серий по сорок минут. В нём дети из Подмосковья обнаруживают в себе внезапно открывшиеся способности к волшебству, а органы магического правопорядка объявляют на них охоту. Тлум.Ру посмотрел подростковую новинку и рассказывает, что там показали.

О чём сериал?

Надежда, дочь великого мага Платона, совершает нападение на закрытое и строго охраняемое хранилище артефактов, чтобы выкрасть кольцо отца, и пропадает. Спустя много лет в подмосковном Зеленограде её подросшие дети, не знающие ничего о своём магическом наследстве, открывают в себе неожиданные способности. Их отец, Роман, вынужден как-то совмещать работу хирурга и воспитание троих детей.

Всплеск подростковой магии привлёк нежелательное внимание — Вера, жёсткая оперативница из Отдела магической безопасности, открывает на детей охоту, преследуя при этом личные мотивы. Брату и двум сёстрам придётся научиться управлять своими силами, чтобы спасти семью и не попасться.

Что показали?

В России не так уж часто снимают фэнтези не для масштабного кинопроката, а для рядового телезрителя — тем и интересен этот проект. Ещё один любопытный факт — это сериал именно для подростков, что здорово, потому что именно этот сегмент аудитории часто обделяют вниманием, хотя в последнее время ситуация всё-таки налаживается. Поэтому «Наследники. Дар крови» стал тем самым шоу, ради которого, как в старые добрые времена, интересно собираться перед экраном в будние дни в вечернее время.

В первую очередь родителей стоит предупредить — сериал предназначен для подросткового возраста, хотя в конечном счёте сегодня всё решается индивидуально. Где есть боевые маги, там есть место жестокости, пускай показана она не слишком графично.

Так что там про сюжет? Зрителям демонстрируют сразу две сюжетные ветки. Первая — история Егора, Алисы и Шуры, разновозрастных детей, вынужденных испытывать не только первую подростковую влюблённость, тяготы школьной социальной жизни и проявления бунтарства, но и пробуждение магических сил с последующей погоней странных взрослых. Вторая — история мамы этой троицы, считающейся погибшей, но на деле оказавшейся в куда более интересной и пугающей ситуации. Обе линии достойны внимания, но для юных зрителей увлекательнее окажется история их волшебных сверстников.

Особенно любопытно то, как по-разному свои новые силы воспринимают дети. Егор, старший парень из троицы, считает, что это его шанс понравиться девушке-бунтарке, которая давно привлекла его внимание. Он не боится использовать магию направо и налево, даже рисует с её помощью граффити на стене школы, и в целом не особенно скрывается, ведь он не знает о существовании целого волшебного мира со своими правоохранительными органами. Алиса, средняя дочь, тоже влюблена, а в том, что касается магии, она более осторожна — но всё ещё не контролирует всплески сил, из-за чего сильно вредит своей подруге. Шура, самая младшая из них, почти никакой силой не обладает, зато она уверена, что в их квартире завёлся домовой — он двигает предметы, скидывает книги с полок и пишет загадочные послания на рассыпанной муке.

Так и начинается их волшебное приключение — и оно вовсе не похоже на детские сказки с единорогами и блёстками. Тут и поиск по ДНК (а вы что думали, маги-то современные), и расследования, и подкуп свидетелей. Легко отделаться не получится, враги придут прямо в школу (как будто обычных уроков для стресса недостаточно), а детям придётся бежать из дома и довериться неожиданным союзникам. Ну и без внезапных сюжетных поворотов не обойдётся, но их, кстати, можно предугадать, если смотреть внимательно.

В целом сюжет трудно назвать свежим или богатым на новые приёмы, но, тем не менее, он насыщенный, за ним интересно следить и строить предположения в ожидании новых серий. Отметим, как органично магический мир вписан в наш привычный — особенно любопытно наблюдать за тем, как разные поколения воспринимают технологии и магию. Так, взрослым волшебникам не так уж просто отличить видеомонтаж от колдовства, а вот дети, знакомые с поп-культурой, заранее прекрасно знают, как и куда можно использовать внезапно появившиеся силы.

Актёрский состав проекта очень хорош: на экране появляются Антон Васильев, Оксана Акиньшина, Екатерина Вилкова, Елена Подкаминская и даже Дмитрий Чеботарёв, а он сейчас на пике популярности. Дети — юные звёзды Артём Кошман, Маша Кошина, Кристина Корбут и Полина Айнутдинова. Они уже появлялись в детских и подростковых проектах, и мы надеемся, что в будущем сможем видеть их игру чаще.

Спецэффекты тоже не подкачали, особенно учитывая, что сериал не предназначался для театрального проката. Кое-где это выглядит немного неуклюже, но в целом в проявления магии хочется верить. В шоу много трюков — сложных и не очень, герои вызывают огонь, отключают электричество, переносят предметы силой мысли и периодически взлетают в воздух, и сделано всё это вполне достоверно.

Итог

В целом, «Наследники. Дар крови» — неплохой, умеренно захватывающий и любопытный сериал. Он ловко совмещает фэнтезийную составляющую с семейным контентом — и того, и другого получается как раз, а в какой-то момент они и вовсе переплетаются. С балансом юмора и драматизма тоже всё в порядке, актёры, особенно младший состав, смотрятся в кадре органично. На новизну и шедевральность сериал не претендует, но свою главную цель — увлечь и порадовать зрителя — выполняет спокойно.