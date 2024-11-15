На ВДНХ пройдут Дни казахского кино

Дни казахского кино пройдут в Москве 3-5 декабря на территории ВДНХ. Об этом сообщила пресс-служба посольства Казахстана в России.

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«Посольство Республики Казахстан приглашает соотечественников, а также жителей и гостей российской столицы посетить Дни казахского кино в Москве "Синтез Азии и Европы". Мероприятие пройдет с 3 по 5 декабря в павильоне "Казахстан" на ВДНХ. В программу Дней кино войдут одни из самых ярких работ казахстанских режиссеров за последние годы»‎, — говорится в анонсе мероприятия.

Среди работ будут представлены такие картины, как "Кажымукан", "Время патриотов, "Боксер", "Операция "Набат", "Дос-Мукасан".

12-14 апреля в Астане и Алма-Ате прошел фестиваль российского кино, который посетили более 1,5 тыс. зрителей, особый интерес вызвала картина Клима Шипенко "Вызов". Мероприятие было организовано Роскино при поддержке Минкультуры РФ, Фонда кино и посольства России в республике. В программу вошли, помимо "Вызова", фэнтези "Бременские музыканты", комедия "Поехавшая", фильм-катастрофа "Снегирь" и военно-историческая драма "Воздух". В честь празднования Дня космонавтики "Вызов" также показали на специализированной выставке "Поехали!", организованной Русским домом в Астане. Кроме того, в рамках смотра прошло обсуждение перспектив российско-казахстанского сотрудничества в киноиндустрии.