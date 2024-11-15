В Югре пройдет кинофестиваль «Дух огня»‎

XXIII Международный фестиваль кинематографических дебютов "Дух огня" пройдет в Ханты-Мансийске с 5 по 9 марта 2025 года. В ходе него планируется организовать специальную программу в сотрудничестве с Государственным фондом кинофильмов РФ, посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщается на едином официальном сайте государственных органов Югры.

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«Фестиваль состоится в Ханты-Мансийске с 5 по 9 марта 2025 года. С 15 ноября 2024 года начнется прием заявок на участие в конкурсных программах, он продлится до 19 января 2025 года»‎, — сказано в сообщении.

В ходе заседания организационного комитета было поддержано предложение о расширении программы фестиваля в связи с празднованием в следующем году 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«В следующем году в России пройдет ряд мероприятий, посвященных празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Будет правильным в рамках Международного кинофестиваля "Дух огня" уделить внимание памятной дате, организовать специальную программу в сотрудничестве с Государственным фондом кинофильмов РФ»‎, — отметил губернатор Югры Руслан Кухарук.

В ходе заседания участниками организационного комитета была одобрена кандидатура кинорежиссера, телеведущего, публициста, киноведа Петра Шепотинника на пост председателя отборочной комиссии XXIII кинофестиваля "Дух огня". Помимо этого, в состав организационного комитета включены: начальник департамента по корпоративным коммуникациям и региональному развитию публичного акционерного общества "Газпром нефть" Александр Дыбаль, заместители губернатора Югры Елена Майер и Анатолий Уткин, директор департамента внутренней политики Югры Кирилл Харитонов и глава города Ханты-Мансийска Максим Ряшин.

В 2002 году народный артист РФ, кинорежиссер Сергей Соловьев выступил инициатором создания международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня" в Ханты-Мансийске и являлся его бессменным президентом вплоть до своей смерти 13 декабря 2021 года. С 2022 года президентом фестиваля стал кинорежиссер Эмир Кустурица. Фестиваль проходит при поддержке правительства Югры.