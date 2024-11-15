Что вы могли не знать о «Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона»

Советская экранизация приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона, созданная в 1979–1986 годах на "Ленфильме" режиссером Игорем Масленниковым, давно стала классикой. Эту киноадаптацию произведений Артура Конан Дойла считают одной из самых удачных, а Василия Ливанова — одним из лучших актеров, сыгравших Холмса. За эту роль и заслуги в области искусства в 2006 году королева Великобритании Елизавета II наградила артиста званием кавалера ордена Британской империи.

© Кадр из фильма

Дух викторианской Англии

"Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" — цикл из нескольких фильмов, каждый из которых состоит из двух-трех серий, основанных на рассказах Конан Дойла. Экранизация вобрала в себя лучшие черты классической детективной литературы: интеллектуальные загадки, юмор и глубокую драму. Над адаптацией работали несколько сценаристов, в том числе Валерий Фрид, Юлий Дунский, Владимир Валуцкий и Юрий Векслер.

Особое внимание в сериале уделено созданию антуража, соответствующего эпохе, в которой происходят события. Съемки проводились в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Риге. Интерьеры домов, в том числе легендарная квартира на Бейкер-стрит, 221Б, в которой по сюжету живет Шерлок Холмс, были тщательно проработаны и соответствовали реалиям Лондона конца XIX века.

Актерский состав

Василий Ливанов, исполнивший роль Шерлока Холмса, и Виталий Соломин в роли доктора Ватсона создали образы, которые на многие десятилетия стали каноническими для зрителей в СССР и постсоветских странах. При этом изначально руководство не хотело утверждать Ливанова — Холмса мог сыграть Александр Кайдановский. На роль Ватсона пробовались Олег Басилашвили, Юрий Богатырев, Леонид Куравлев, но режиссеру попалось архивное фото Виталия Соломина, где он позировал с накладными усами, и Масленников решил, что артист в таком образе похож на англичанина. В итоге экранный дуэт Ливанова и Соломина стал одним из самых легендарных в истории советского кинематографа.

Важные роли в телесериале исполнили также Борислав Брондуков (инспектор Лестрейд), Виктор Евграфов (профессор Мориарти), Рина Зеленая (миссис Хадсон), Борис Клюев (Майкрофт Холмс). В одном из фильмов снялся Николай Караченцов, он сыграл Джефферсона Хоупа — американца, который по сюжету мстил за смерть своей возлюбленной.

Интересные факты о съемках

Художники и декораторы уделили большое внимание каждой мелочи, чтобы зрители могли погрузиться в атмосферу викторианского Лондона: кропотливо прорабатывались костюмы героев, на съемках использовались старинные книги, антиквариат, фарфоровая посуда. По воспоминаниям Масленникова, реквизит брали не только в цехах "Ленфильма": некоторые предметы приносили из дома члены съемочной группы.

То, что не удавалось найти, делали из подручных средств. В качестве пульверизатора, необходимого по сюжету, но непривычного для советского быта того времени, использовали флакон из-под французского одеколона, который художник Виктор Оковитый получил в подарок на свою свадьбу. Был еще и "драгоценный ларец с кладом" из серии "Сокровища Агры". В кадре он выглядел как великолепный артефакт, но это был обычный бухгалтерский ящик для хранения денег и документов. Его отделали блестящими элементами и вырезками от упаковок индийского чая.

Одним из самых напряженных моментов съемок стала сцена с пожаром. Доктор Ватсон должен был тушить пожар, который устроили в квартире Холмса приспешники профессора Мориарти. Комнату для съемок построили на пустыре за павильонами "Ленфильма", и по команде "Мотор!" пиротехники бросили туда огненный шар. Когда декорация вспыхнула, она сгорела так быстро, что для ее тушения даже не успели подать воду. Команде повезло, что никто не пострадал, а операторы успели снять сцену.

Самые известные цитаты из фильма "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона"

«‎Мистер Ватсон, я могу вас утешить. Дело в том, что таких людей, как я, в мире очень немного. Может быть, даже я такой один».

«‎Дорогой Холмс, вы великий сыщик!» — «Дорогой Ватсон, я всегда вам об этом говорил!»

«‎Ворвался в дом, наследил, испортил хорошую вещь!»

«‎Это элементарно, Ватсон».

«‎Мистер Холмс, у меня есть та же добродетель, что и у вашей хозяйки: я не сую нос в чужие дела». — «А я люблю совать нос в чужие дела».

«‎Моя голова — это чердак, в которой все разложено по полочкам, а лишнего нет ничего».

«‎Самый совершенный в мире мозг ржавеет без дела».

«‎Вещи могут рассказать о людях значительно больше, чем люди о вещах».

«‎Не дождались меня… Голод сильнее мужской солидарности».

Телесериал "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" в советское время стал культовым и до сих пор остается любимым не только у поклонников Конан Дойля, но и у киноманов, ценящих глубокие интерпретации литературных произведений.