Фильм «Фридайвер»‎ о Молчанове выйдет в прокат в США

В кинотеатрах США в начале декабря покажут документальный фильм "Фридайвер" о титулованном российском спортсмене Алексее Молчанове. Фильм также выйдет на платформах в Канаде, США, Австралии и Новой Зеландии.

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Проектом занималась студия Paramount Pictures, которая сегодня представила трейлер фильма "Фридайвер". За зрелищность подводных съемок в самых красивых точках планеты в фильме отвечала бельгийская команда дайверов.

Алексей Молчанов - самый известный профессиональный фридайвер в мире, многократный чемпион мира. Среди его достижений - мировые рекорды и рекорды Гиннеса. Это единственный человек, способный опуститься на глубину 156 метров на задержке дыхания продолжительностью более 4 минут. Алексей - сын многократной чемпионки и рекордсменки мира по фридайвингу Натальи Молчановой, обладательницы более 40 мировых рекордов, трагически погибшей в 2015 году. Российский зритель может быть знаком с историей Натальи по художественной картине "Один вдох", вышедшей в российский прокат в 2020 году. Главную роль в нем сыграла Виктория Исакова.

«Спортивный фридайвинг - сложная дисциплина, которая имеет дело со стихией. Но этот вид спорта может многому научить: в первую очередь, сохранять спокойствие и управлять собой. Для меня смысл популяризации фридайвинга состоит в том, чтобы переносить эти смыслы из мира спорта в обычную жизнь людей. В океане ты переживаешь ощущение огромной ценности привычных вещей - возможности сделать вдох. Первые вдохи после всплытия становятся невероятно ценны и воспринимаются совсем иначе»‎, — говорит Алексей Молчанов.

Режиссер ленты - Майкл Джон Уоррен, шестикратный номинант на премию "Эмми". В съемках фильма приняли участие несколько крупнейших мировых кинокомпаний.