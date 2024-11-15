Когда выйдет в прокат новогодняя комедия «Операция «Холодно»

Новогодняя криминальная комедия «Операция «Холодно» выйдет в российский прокат 5 декабря 2024 года. Главные роли в фильме режиссера и сценариста Данила Иванова («В баню!») исполнили Игорь Хрипунов, Борис Каморзин, Валентина Мазунина, Влад Коноплёв, Мария Карпова, Антон Кузнецов, Ирина Бякова, Влад Коноплёв, Александр Баширов, Михаил Горевой и другие.

© Кадр из трейлера

По сюжету, у чиновника Гриши (Хрипунов) из комитета по охране объектов культурного наследия идеальный план: под Новый год аккуратно похитить своего босса Виктора Дмитрича (Каморзин), чтобы самому провернуть сделку с очередным торговым центром в центре города. Гриша предусмотрел всё, и сложно представить, что может пойти не так.

Идея фильма пришла Данилу Иванову после услышанной истории о неудавшемся похищении. В 2021 году был снят короткий метр «Холодно», который попал в конкурсную программу «Кинотавра». Затем родилась идея полного метра с новыми героями и иными обстоятельствами, от короткометражного фильма в нём остались лишь несколько сюжетных линий, но добавились энергетика и новогоднее настроение.

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Фильм снят кинокомпанией MVK при поддержке Правительства Санкт-Петербурга и Фонда Кино в Петрозаводске и Санкт-Петербурге.