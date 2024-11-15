Опубликован трейлер документального фильма «Beatles '64»

Трейлер документального фильма «Beatles '64» представил 14 ноября 2024 года видеосервис Disney+. «ИнтерМедиа» напоминает, что лента режиссера Дэвида Тедески (спродюсированная Мартином Скорсезе) расскажет о первых гастролях Beatles в США в 1964 году.

© globallookpress

В фильм вошли кадры хроники тех лет (восстановленные в формате 4К), а также новые интервью со свидетелями тех событий, включая Ринго Старра и Пола Маккартни. Последний говорит в трейлере, что их визит произошел вскоре после убийства президента Джона Ф. Кеннеди, и, вероятно, американцы в тот момент особенно нуждались в утешении.

Премьера «Beatles '64» состоится на Disney+ 29 ноября.