В прокат вышла семейная комедия «‎Манюня: Приключения в деревне»

В прокат вышла новая семейная комедия "Манюня: Приключения в деревне".

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Трех неразлучных подружек - Манюню, Наринэ и Каринку - ждут увлекательные приключения в настоящей русской деревне. Там они научат местных задир хорошим манерам, разгадают тайну колдуньи и, конечно, проведут незабываемое лето.

Сначала девчонки увлечены необычной для них обстановкой, но вскоре они начинают немного скучать. Подружки решают скорее выбраться из деревни и вдруг узнают про некую бабку-колдунью, исполняющую все просьбы. Манюня, Наринэ и Каринка обращаются к ней, но взамен на исполнение желания девочкам необходимо исполнить ее условия. Девочки начинают выполнять поручения колдуньи и попадают в удивительные приключения, напоминающие сюжеты русских сказок…

В главных ролях семейной комедии Екатерина Темнова, Карина Кагра (Каграманян), Карина Мнацаканян и Джульетта Степанян. К ним присоединились: Ольга Волкова, София Петрова, Ольга Тумайкина, Оскар Кучера, Анастасия Крылова, Олег Комаров и другие.

Проект создан "Кинокомпанией братьев Андреасян" при поддержке телеканала "СОЛНЦА" и онлайн-кинотеатра Okko. Дистрибьютор - "Атмосфера Кино".