В российский прокат выходит мультфильм «Большой пернатый побег»

"Большой пернатый побег" - анимационная комедия от создателей "Шрека", "Кунг-фу Панды", "Суперсемейки" и "Истории игрушек 3" - выходит в российский прокат.

© Российская Газета

Главный герой фильма - Артур. Он мечтает стать модным стилистом, но пока работает доставщиком. В момент, когда миру угрожает опасность, Артуру поручают доставить самый важный груз - золотые яйца.

Во время перелета случается непредвиденное: из яиц начинают вылупляться разные беспокойные птенцы. В "Большом пернатом побеге" Артуру предстоит научиться заботиться о них, обрести друзей, а еще стать настоящим героем и спасти мир.

В кино - с 16 января.