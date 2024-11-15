Опубликован трейлер сериала «За красивым фасадом»

Трейлер сериала «За красивым фасадом» (No Good Deed) представил 14 ноября 2024 года Netflix. Главные роли в черной комедии исполнили Лиза Кудроу и Рэй Романо. Они играют супругов Лидию и Пола, решивших продать свой роскошный особняк в Лос-Анджелесе. Эта сделка заставляет их столкнуться с болезненными семейными тайнами и скрыть их от любопытных глаз и беспощадных покупателей, которые вступают в жесткую борьбу за виллу.

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В сериале режиссера Сильвер Три по сценарию Лизы Фельдман также снялись Линда Карделлини, Люк Уилсон, Тейона Паррис, Эбби Джейкобсон, Поппи Лю, Мэтт Роджерс и другие.

Премьера «За красивым фасадом» состоится на Netflix 12 декабря.