Дензел Вашингтон рассказал о вырезанной сцене из «Гладиатора 2»

Из фильма «Гладиатор 2» была вырезана ЛГБТ-сцена (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), рассказал Variety актер Дензел Вашингтон. По словам актера, его персонаж был участником эпизода, в котором он убивает свою жертву сразу после поцелуя. Свое действие актер назвал «поцелуем смерти».

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Я поцеловал человека в кадре, но эту сцену потом вырезали — думаю, потому что испугались, — пояснил актер.

Оскароносный актер сыграл в фильме Ридли Скотта роль Макринуса, влиятельного римлянина, управляющего конюшней гладиаторов. В сценарии «Гладиатора 2» упоминалось, что его персонаж в прошлом был участником ЛГБТ-отношений.

До этого стало известно, что режиссер Ридли Скотт начал подготовку к съемкам третьей части фильма «Гладиатор». Постановщик заявил, что зрителям не придется долго ждать выхода новой части и у него уже есть несколько страниц готового сценария.

Ранее сообщалось, что американский актер Хоакин Феникс в 2000 году на съемках «Гладиатора» замер и отказался выполнять поставленные задачи. Ридли Скотт отметил, что производство картины чуть не оказалось под угрозой срыва из-за поведения артиста.