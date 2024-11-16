Режиссер Николай Лебедев рассказал о любимых фильмах

Режиссёр Николай Лебедев рассказал, что любит режиссёрские фильмы, которые способны захватить внимание большой зрительской аудитории.

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«Я люблю картины Эльдара Рязанова поры его расцвета и восхищаюсь профессионализмом и гениальными находками фильмов Гайдая 60—70-х годов», — заявил режиссёр в беседе с aif.ru.

По словам Лебедева, хоть он много раз видел «Балладу о солдате» Григория Чухрая или «Летят журавли» Михаила Калатозова, каждый раз его приковывает к экрану от пронзительной эмоции, любви к человеку и гуманизма в этих кинолентах.

«И, конечно, «Экипаж» Александра Митты — фильм, который перевернул моё представление о поэтике кино и стал вдохновением для моего собственного «Экипажа», сделанного 35 лет спустя», — отметил режиссёр.

Ранее актёр Кирилл Кузнецов рассказал о съёмках в фильме «Любовь Советского Союза», в котором он сыграл лётчика Анатолия Коврова.