Стало известно, кто исполнит главные роли в фильме «Зверь»

Сэмюэл Л. Джексон («Телохранитель киллера», «Омерзительная восьмерка»), Юэль Киннаман («Немая ярость», «Ради всего человечества») и Гай Бернетт («Поток», «Оппенгеймер») исполнят главные роли в боевике «Зверь» (The Beast). Как сообщает Deadline, съемки фильм стартовали в Испании под руководством режиссера Ренни Харлина («Крепкий орешек 2», «Скалолаз»).

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Название фильма отсылает к президентскому лимузину, прозванному Секретной службой «Зверем». Когда армия неопознанных противников координирует переворот против США, президент (Джексон) обнаруживает масштабы строго засекреченных наступательных возможностей своего автомобиля.

Сценарий написал Умаир Алим («Кейт», «Никто 2»). Съемки пройдут в Мадриде и на Канарских островах.