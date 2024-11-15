Опубликован синопсис фильма «Фантастическая четверка»

Компания Marvel раскрыла официальный синопсис фильма «Фантастическая четвёрка: Первые шаги». Как стало известно ранее, события ленты действительно развернутся в ретрофутуристичной вселенной в стиле 1960-х годов, а главным злодеем выступит поглотитель миров Галактус.

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Действие фильма происходит в ярком ретрофутуристическом мире, вдохновлённом 1960-ми годами… Вынужденная совмещать свою супергеройскую жизнь с силой семейных уз Фантастическая четвёрка должна защитить Землю от хищного космического бога по имени Галактус и его загадочного вестника Серебряного Сёрфера. И если план Галактуса изначально не казался столь ужасным, он внезапно становится очень личным для суперзлодея.

Педро Паскаль в ленте исполнит роль Мистера Фантастика или Рида Ричардса. Вместе с ним в проекте сыграют Эбон Мосс-Бакрак (Существо), Джозеф Куинн (Человек-факел) и Ванесса Кирби (Женщина-невидимка). Режиссёром ленты выступит Мэтт Шекман («Ванда/Вижн»).

Премьера фильма состоится 25 июля 2025 года.