Кинофестиваль «Победили вместе» представит фильмы из 40 стран

XIX Международный кинофестиваль "Победили вместе" имени Владимира Меньшова пройдет с 17 по 22 ноября в Сочи и представит знаковые фильмы из 40 стран мира. Подробнее о программе и географии фестиваля его организаторы рассказали на пресс-конференции.

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В конкурсной программе примут участие 104 фильма, в том числе пять представителей африканского кино из Камеруна, Гвинеи, Мадагаскара и других редчайших представителей мира кино.

«Фестиваль был создан героями Советского Союза, проживавшими в то время в Крыму и Севастополе. Эти люди завещали нам, чтобы был создан фестиваль, который будет отражать и защищать историческую правду и братстве народов, победивших в Великой Отечественной войне. Конечно, тема СВО - это передача эстафеты от фронтовых авторов к тем, кто сейчас с камерой в руках героически снимает будни наших воинов»‎, — рассказал генеральный продюсер Валерий Рузин.

По итогам конкурсной программы выберут победителей в рамках национального и международного конкурсов, а также в номинациях "Документальный проект" и "Диалог культур". К тому же призами будут отмечены талантливые студенческие документальные фильмы.

Центральной точкой притяжения станет кинотеатр "Фестивальный" в Сочи, а ещё показы пройдут в Москве, Севастополе, Хабаровске, Волгограде и других городах страны.