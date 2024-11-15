«Оно: Добро пожаловать в Дерри»: что известно о сериале

В 2025 году HBO выпустит первый сезон сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри» — приквел дилогии хорроров, снятых по книге «Оно» американского писателя и короля ужасов Стивена Кинга. «Лента.ру» рассказывает, что известно о сериале на данный момент: о чем будет сюжет, кто сыграл главные роли и когда ждать премьеру.

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Главное о сериале

Оригинальное название: IT: Welcome to Derry;

Страна: США;

Жанр: ужасы;

Производство: HBO original;

Режиссер: Андрес Мускетти;

Сценарий: Андрес Мускетти, Барбара Мускетти, Джейсон Фукс;

Продюсеры: Дэвид Коутсворт, Билл Скарсгард, Рой Ли и другие;

Актеры: Билл Скарсгард, Тейлор Пейдж, Джован Адепо, Джеймс Римар, Мэделин Стоу, Чад Рук и другие;

Дата выхода: 2025 год.

Выхода сериала ждут 16,7 тысячи пользователей iMDB и 7,4 тысячи юзеров «Кинопоиска».

Дата выхода

Изначально сериал планировали выпустить на Хэллоуин 2024 года, однако из-за забастовок в Голливуде премьеру пришлось отложить на неопределенный срок. На данный момент неизвестно, когда именно зрители смогут увидеть новые серии: ожидается, что релиз состоится в 2025 году.

Премьера сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри», скорее всего, состоится в 2025 году.

Предварительно, сезон будет состоять из девяти серий.

Сюжет

Пока нет практически никаких подробностей о сюжете нового сериала. Известно лишь, что он даст ответ на вопрос, которым задавались многие фанаты романа Стивена Кинга «Оно»: расскажет предысторию клоуна Пеннивайза, который терроризировал жителей небольшого городка под названием Дерри в штате Мэн.

Кто такой Пеннивайз из романа Кинга?

В романе короля ужасов крайне мало информации о происхождении Пеннивайза. Известно, что Оно прибыло на Землю миллионы лет назад вместе с одним из упавших метеоритов. С тех пор существо обитало в основном под поверхностью участка земли, на котором впоследствии построили городок Дерри.

Оно пробуждается каждые 27 лет и охотится преимущественно на маленьких детей. При этом во второй книге Стивена Кинга Пеннивайз начал охотиться и за взрослыми — главными героями первой части, которые выросли и вновь оказались в Дерри.

Также Кинг писал, что это существо способно перевоплощаться в разные обличия, однако в оригинале описаны только две формы, которые принимало Оно: клоун и гигантский паук.

Действие сериала развернется в 1960-х годах. Создатели «Оно: Добро пожаловать в Дерри» обещали, что шоу отдаст должное книге и ее фанатам.

«В "Добро пожаловать в Дерри" мы затрагиваем обычные темы, о которых говорилось в фильме, — дружба, потери, сила единой веры, — но эта история также посвящена использованию страха в качестве оружия, что актуально и в наше время», — отметили создатели сериала в интервью Entertainment Weekly.

По словам режиссера Андреса Мускетти, основные события сериала будут разворачиваться в 1962 году, за 27 лет до событий фильма «Оно», который вышел в прокат в 2017 году.

Интересно, что над полнометражным фильмом «Оно» и его сиквелом, премьера которого состоялась спустя два года, также работал Мускетти. Будущий сериал станет приквелом этой дилогии.

Кроме того, авторы расскажут о предыдущих вылазках Оно на поверхность с помощью «нескольких скачков в прошлое».

«Каждые 27 лет, когда Оно появляется, происходит два катастрофических события: одно в начале и одно в конце [цикла]», — уточнил Мускетти.

Также создатели сериала добавили, что зрителей ждут истории, написанные Майком Хэнлоном (одним из семи главных героев романа «Оно», которые сражались с монстром в 1958 и в 1985 годах) на основе его расследования. В том числе и интервью, которые он брал у пожилых жителей Дерри.

Ожидается, что сериал порадует фанатов большим количеством пугающих моментов. Еще в 2022 году глава отдела оригинальных проектов Max (стримингового сервиса, где выйдет сериал) отметила, что создатели сериала «придумывают все новые и новые способы нас напугать».

Производство

О работе над сериалом «Оно: Добро пожаловать в Дерри» стало известно в 2022 году. Производство стартовало весной 2023-го, съемки проходили в Порт Хоупе и Торонто. Завершились они лишь в августе 2024 года, затянувшись из-за перерыва в связи с забастовками в Голливуде.

Режиссерское кресло вновь занял Андрес Мускетти, он же отвечает за сценарий вместе со своей сестрой Барбарой и Джейсоном Фуксом, который работал над фильмом «Ла-Ла Ленд».

Продюсерами стали Рой Ли («Дом у озера» и «Звонок»), Дэвид Коутсворт («Готти», «Стелла»), а также Билл Скарсгард, который сыграл роль клоуна Пеннивайза в дилогии «Оно».

При этом Стивен Кинг отметил, что не имеет никакого отношения к созданию сериала. Но идея ему понравилась.

«Я рад, что история Дерри, самого населенного призраками города в штате Мэн, продолжается, и я рад, что Энди Мускетти будет руководить пугающими празднествами вместе с мозговым центром, в который входит его талантливая сестра Барбара. Красные шарики повсюду!» — поделился автор романа.

Актеры

В мае 2024 года стало известно, что Билл Скарсгард вернется к роли Пеннивайза. Пока неизвестно, какие роли сыграют другие актеры, но их имена создатели не скрывают. К касту присоединились:

Тейлор Пейдж («Классный мюзикл: Выпускной», «Зажигай!»);

Джеймс Римар («Человек эпохи Возрождения», «48 часов»);

Мэделин Стоу («12 обезьян», «Страна в шкафу»);

Джован Адепо («Вавилон», «Мизантроп»);

Питер Аутербридж («Мгновения любви», «Счастливое число Слевина»);

Тайнер Рашинг («Респект», «Человек на Луне»);

Кимбирли Герреро («Властелин легенд», «Идальго: Погоня в пустыне»);

Крис Чок («12 лет рабства», «Богема»);

Чад Рук («Отбор», «Планета обезьян: Война»).

Другие экранизации «Оно»

Стивен Кинг опубликовал «Оно» в 1986 году, и уже спустя четыре года зрители увидели первую экранизацию романа. Телефильм из двух частей снял режиссер Томми Ли Уоллес, в нем снялись Тим Карри («Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке», «Шоу ужасов Рокки Хоррора»), Гарри Андерсон («Диснейленд», «Байки из склепа»), Деннис Кристофер («Джанго освобожденный», «Это моя вечеринка») и другие актеры.

Телефильм выиграл «Эмми» за лучшую музыкальную композицию. На Rotten Tomatoes он набрал 68 процентов положительных отзывов. Особенно сильно критикам понравился Тим Карри в роли Пеннивайза, а также «множество острых ощущений», которые предложил фильм.

Спустя 27 лет после премьеры первой экранизации в прокат вышел полнометражный фильм «Оно» от Андреса Мускетти. Создатели перенесли сюжет в 1980-е, познакомив зрителей с семью подростками, которые столкнулись с Пеннивайзом.

Фильм собрал более 702 миллионов долларов в мировом прокате при бюджете 35 миллионов долларов.

Рейтинг фильма на «Кинопоиске» и iMDB равен 7,3. Позитивные отзывы он получил и от критиков: 85 процентов на Rotten Tomatoes.

«Оно 2» (2019)

Спустя два года в прокат вышла вторая часть дилогии Мускетти, которая рассказала о судьбе повзрослевших главных героев и событиях, которые привели к их очередной встрече с Пеннивайзом.

Однако зрителям и критикам картина понравилась намного меньше: на Rotten Tomatoes он собрал 62 процента положительных отзывов, а его рейтинг на «Кинопоиске» и iMDB составил 6,5.

В мировом прокате «Оно 2» собрал чуть больше 473 миллионов долларов при бюджете 79 миллионов долларов.

Критики отметили, что фильм удержал на плаву звездный каст: роли повзрослевших героев исполнили Джеймс МакЭвой («Сплит», «Люди Икс: Дни минувшего будущего»), Джессика Честейн («Интерстеллар», «Прислуга»), Билл Хейдер («Офис», «Люди в черном 3») и другие известные актеры.