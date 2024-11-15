Сериал «Оно: Добро пожаловать в Дерри» (2025). Дата премьеры, сюжет, актеры и роли

В 2025 году HBO выпустит первый сезон сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри» — приквел дилогии хорроров, снятых по книге «Оно» американского писателя и короля ужасов Стивена Кинга. «Лента.ру» рассказывает, что известно о сериале на данный момент: о чем будет сюжет, кто сыграл главные роли и когда ждать премьеру.

«Оно: Добро пожаловать в Дерри»: что известно о сериале
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Главное о сериале

  • Оригинальное название: IT: Welcome to Derry;
  • Страна: США;
  • Жанр: ужасы;
  • Производство: HBO original;
  • Режиссер: Андрес Мускетти;
  • Сценарий: Андрес Мускетти, Барбара Мускетти, Джейсон Фукс;
  • Продюсеры: Дэвид Коутсворт, Билл Скарсгард, Рой Ли и другие;
  • Актеры: Билл Скарсгард, Тейлор Пейдж, Джован Адепо, Джеймс Римар, Мэделин Стоу, Чад Рук и другие;
  • Дата выхода: 2025 год.

Выхода сериала ждут 16,7 тысячи пользователей iMDB и 7,4 тысячи юзеров «Кинопоиска».

Дата выхода

Изначально сериал планировали выпустить на Хэллоуин 2024 года, однако из-за забастовок в Голливуде премьеру пришлось отложить на неопределенный срок. На данный момент неизвестно, когда именно зрители смогут увидеть новые серии: ожидается, что релиз состоится в 2025 году.

Премьера сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри», скорее всего, состоится в 2025 году.

Предварительно, сезон будет состоять из девяти серий.

Сюжет

Пока нет практически никаких подробностей о сюжете нового сериала. Известно лишь, что он даст ответ на вопрос, которым задавались многие фанаты романа Стивена Кинга «Оно»: расскажет предысторию клоуна Пеннивайза, который терроризировал жителей небольшого городка под названием Дерри в штате Мэн.

Кто такой Пеннивайз из романа Кинга?

В романе короля ужасов крайне мало информации о происхождении Пеннивайза. Известно, что Оно прибыло на Землю миллионы лет назад вместе с одним из упавших метеоритов. С тех пор существо обитало в основном под поверхностью участка земли, на котором впоследствии построили городок Дерри.

Оно пробуждается каждые 27 лет и охотится преимущественно на маленьких детей. При этом во второй книге Стивена Кинга Пеннивайз начал охотиться и за взрослыми — главными героями первой части, которые выросли и вновь оказались в Дерри.

Также Кинг писал, что это существо способно перевоплощаться в разные обличия, однако в оригинале описаны только две формы, которые принимало Оно: клоун и гигантский паук.

Действие сериала развернется в 1960-х годах. Создатели «Оно: Добро пожаловать в Дерри» обещали, что шоу отдаст должное книге и ее фанатам.

«В "Добро пожаловать в Дерри" мы затрагиваем обычные темы, о которых говорилось в фильме, — дружба, потери, сила единой веры, — но эта история также посвящена использованию страха в качестве оружия, что актуально и в наше время», — отметили создатели сериала в интервью Entertainment Weekly.

По словам режиссера Андреса Мускетти, основные события сериала будут разворачиваться в 1962 году, за 27 лет до событий фильма «Оно», который вышел в прокат в 2017 году.

Интересно, что над полнометражным фильмом «Оно» и его сиквелом, премьера которого состоялась спустя два года, также работал Мускетти. Будущий сериал станет приквелом этой дилогии.

Кроме того, авторы расскажут о предыдущих вылазках Оно на поверхность с помощью «нескольких скачков в прошлое».

«Каждые 27 лет, когда Оно появляется, происходит два катастрофических события: одно в начале и одно в конце [цикла]», — уточнил Мускетти.

Также создатели сериала добавили, что зрителей ждут истории, написанные Майком Хэнлоном (одним из семи главных героев романа «Оно», которые сражались с монстром в 1958 и в 1985 годах) на основе его расследования. В том числе и интервью, которые он брал у пожилых жителей Дерри.

Ожидается, что сериал порадует фанатов большим количеством пугающих моментов. Еще в 2022 году глава отдела оригинальных проектов Max (стримингового сервиса, где выйдет сериал) отметила, что создатели сериала «придумывают все новые и новые способы нас напугать».

Производство

О работе над сериалом «Оно: Добро пожаловать в Дерри» стало известно в 2022 году. Производство стартовало весной 2023-го, съемки проходили в Порт Хоупе и Торонто. Завершились они лишь в августе 2024 года, затянувшись из-за перерыва в связи с забастовками в Голливуде.

Режиссерское кресло вновь занял Андрес Мускетти, он же отвечает за сценарий вместе со своей сестрой Барбарой и Джейсоном Фуксом, который работал над фильмом «Ла-Ла Ленд».

Продюсерами стали Рой Ли («Дом у озера» и «Звонок»), Дэвид Коутсворт («Готти», «Стелла»), а также Билл Скарсгард, который сыграл роль клоуна Пеннивайза в дилогии «Оно».

При этом Стивен Кинг отметил, что не имеет никакого отношения к созданию сериала. Но идея ему понравилась.

«Я рад, что история Дерри, самого населенного призраками города в штате Мэн, продолжается, и я рад, что Энди Мускетти будет руководить пугающими празднествами вместе с мозговым центром, в который входит его талантливая сестра Барбара. Красные шарики повсюду!» — поделился автор романа.

Актеры

В мае 2024 года стало известно, что Билл Скарсгард вернется к роли Пеннивайза. Пока неизвестно, какие роли сыграют другие актеры, но их имена создатели не скрывают. К касту присоединились:

  • Тейлор Пейдж («Классный мюзикл: Выпускной», «Зажигай!»);
  • Джеймс Римар («Человек эпохи Возрождения», «48 часов»);
  • Мэделин Стоу («12 обезьян», «Страна в шкафу»);
  • Джован Адепо («Вавилон», «Мизантроп»);
  • Питер Аутербридж («Мгновения любви», «Счастливое число Слевина»);
  • Тайнер Рашинг («Респект», «Человек на Луне»);
  • Кимбирли Герреро («Властелин легенд», «Идальго: Погоня в пустыне»);
  • Крис Чок («12 лет рабства», «Богема»);
  • Чад Рук («Отбор», «Планета обезьян: Война»).

Другие экранизации «Оно»

«Оно» (1990)

Стивен Кинг опубликовал «Оно» в 1986 году, и уже спустя четыре года зрители увидели первую экранизацию романа. Телефильм из двух частей снял режиссер Томми Ли Уоллес, в нем снялись Тим Карри («Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке», «Шоу ужасов Рокки Хоррора»), Гарри Андерсон («Диснейленд», «Байки из склепа»), Деннис Кристофер («Джанго освобожденный», «Это моя вечеринка») и другие актеры.

Телефильм выиграл «Эмми» за лучшую музыкальную композицию. На Rotten Tomatoes он набрал 68 процентов положительных отзывов. Особенно сильно критикам понравился Тим Карри в роли Пеннивайза, а также «множество острых ощущений», которые предложил фильм.

«Оно» (2017)

Спустя 27 лет после премьеры первой экранизации в прокат вышел полнометражный фильм «Оно» от Андреса Мускетти. Создатели перенесли сюжет в 1980-е, познакомив зрителей с семью подростками, которые столкнулись с Пеннивайзом.

Фильм собрал более 702 миллионов долларов в мировом прокате при бюджете 35 миллионов долларов.

Рейтинг фильма на «Кинопоиске» и iMDB равен 7,3. Позитивные отзывы он получил и от критиков: 85 процентов на Rotten Tomatoes.

«Оно 2» (2019)

Спустя два года в прокат вышла вторая часть дилогии Мускетти, которая рассказала о судьбе повзрослевших главных героев и событиях, которые привели к их очередной встрече с Пеннивайзом.

Однако зрителям и критикам картина понравилась намного меньше: на Rotten Tomatoes он собрал 62 процента положительных отзывов, а его рейтинг на «Кинопоиске» и iMDB составил 6,5.

В мировом прокате «Оно 2» собрал чуть больше 473 миллионов долларов при бюджете 79 миллионов долларов.

Критики отметили, что фильм удержал на плаву звездный каст: роли повзрослевших героев исполнили Джеймс МакЭвой («Сплит», «Люди Икс: Дни минувшего будущего»), Джессика Честейн («Интерстеллар», «Прислуга»), Билл Хейдер («Офис», «Люди в черном 3») и другие известные актеры.

Фильмы и сериалы
Мгновение любви
Классный мюзикл: Выпускной
Человек эпохи Возрождения
Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке
Дом у озера
Шоу ужасов Рокки Хоррора
Счастливое число Слевина
48 часов
Богема
12 обезьян
Вавилон
Звонок
Человек на Луне
Джанго освобожденный
12 лет рабства
Ла-Ла Ленд
Люди в чёрном 3
Прислуга
Планета обезьян: Война
Звонки
Люди Икс: Дни минувшего будущего
Сплит
Интерстеллар
Оно
Крис Чок
Питер Аутербридж
Гарри Андерсон
Деннис Кристофер
Джейсон Фукс
Тим Карри
Андрес Мускетти
Билл Скарсгард
Джеймс Римар
Билл Хейдер
Джеймс Макэвой
Джессика Честейн
Стивен Кинг