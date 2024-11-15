Вышел первый трейлер фильма «Рай»

Первый трейлер сериала «Рай» (Paradise) обнародовал 14 ноября 2024 года видеосервис Hulu. Главные роли в драматическом многосерийном фильме режиссера Дэна Фогельмана («Второй шанс», «Сама жизнь») исполнили Стерлинг К. Браун, Джеймс Марсден, Джулианна Николсон, Сара Шахи, Николь Брайдон Блум, Мишель Мередит, Кэссиди Фриман, Джеральд Макрейни, Крис Маршалл, Чарли Эванс, Джон Биверс и другие.

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«Рай» расположен в спокойном, богатом поселке, в котором проживают одни из самых выдающихся людей мира, - сообщается в синопсисе. - Но это спокойствие взрывается, когда происходит шокирующее убийство и разворачивается расследование с высокими ставками.

Как видно из трейлера, Браун играет Ксавье Коллинза – охранника президента Кэла Брэдфорда (Марсден). Когда последнего находят мертвым в его кабинете, подозрение падает на Ксавье, так как тот был последним, кто видел своего босса живым, и обнаружил его тело.

Премьера «Рая» состоится на Hulu 28 января 2025 года.