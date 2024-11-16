Пять фактов об «Отчаянных домохозяйках», которые шокируют фанатов

Идея на грани психоза

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Ох, уж эти домохозяйки! Кто-то пересматривает этот сериал каждый год и мы можем понять, за что его так любят! Но знали ли поклонники о том, что этот проект, можно сказать, придумали совершенно случайно? Марк Черри понял, что можно реализовать идею о жизни обычных женщин в провинциальном городке тогда, когда его мать в разговоре сообщила, что материнство и семейная жизнь чуть не довели её до психоза.

Название… не очень

Когда проект готовился к выходу, создали никак не могли определиться с названием. Предлагались такие варианты: “Секреты Вистерия Лейн” и “Секретная жизнь домохозяек”, но, как считает публика, финальный выбор является наилучшим из 3 вариантов. Он включает в себя пикантность и намекает нам еще до начала просмотра, что даже в жизни самых обычных женщин всегда есть и перчинка, и изюминка.

Они должны были снять совсем другое!

Сейчас сложно поверить в то, что работа над сериалом должна была быть совсем другой. Драма, слезы, детективная подоплека, извечные загадки, убийства и доля романтики. Но когда сценаристы писали свои первые тексты, они планировали сделать из этого ситком. Да-да! Но комедийной истории не получилось, так как каналы отказывались крутить в эфире то, что предлагали создатели “Домохозяек”. Поэтому сценаристов буквально заставили написать все под стандартный формат. Ну что же, а получилось неплохо, правда?

Получила перелом из-за сериала

Помните вечно неловкую Сюзан, роль которой исполнила Тери Хетчер? Из-за того, что ее героиня вечно попадала в неприятные ситуации и сама актриса однажды повторила ее судьбу. Когда ей нужно было падать в торт по сценарию, она сломала 2 ребра. Команда думала, что из-за этого подорвется весь съемочный процесс, но девушка взяла себя в руки и продолжила работать с тяжелой травмой.

Разрушили все локации ради минуты?

Снять все, что происходило в американском городке по сути стоило недешево, но самой дорогой сценой в рамках проекта стала сцена с торнадо. Тогда художниками-декораторами была проведена колоссальная работа. Их буквально попросили стереть городок с лица Земли. В киношном смысле, конечно. Впрочем, за выплату в 1,5 млн долларов они согласились сотворить полнейший хаос с любимыми декорациями.