Что известно о ремейке фильма «Небриллиантовая рука»

На замену новогодним мюзиклам, которые выходили в 2000-е и 2010-е годы на канале «Россия», в последние пару лет пришли комедийные пародии на канале ТНТ. Уже в конце декабря зрители увидят новый ремейк советского фильма «Бриллиантовая рука», главные роли в котором исполнят Тимур Батрутдинов и Алексей Воробьев. «Лента.ру» рассказывает, что известно о картине уже сейчас.

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«Небриллиантовая рука»: главное

Год выхода: 2024;

Страна: Россия;

Режиссеры: Миша Семичев, Роман Ким;

Сценаристы: Андрей Шелков, Максим Ткаченко;

Продюсеры: Тина Канделаки, Аркадий Водахов;

В главных ролях: Тимур Батрутдинов, Алексей Воробьев, Максим Лагашкин, Марина Кравец, Никита Кологривый, Роман Мадянов, Наталия Медведева, Михаил Галустян, Регина Тодоренко.

«Небриллиантовая рука» — предстоящая музыкальная кинопародия, спродюсированная командой телеканала ТНТ и срежиссированная Мишей Семичевым и Романом Кимом. Как можно догадаться по названию, за основу сюжета взята знакомая всем комедия Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука», которая рассказывает о приключениях трех контрабандистов и одного примерного семьянина в курортном городке.

«Небриллиантовая рука» — уже третий ремейк советского фильма, который выйдет на ТНТ в новогоднюю ночь.

Перед этим та же команда отвечала за комедии «СамоИрония судьбы» (2022) и «Иван Васильевич меняет все» (2023). Кстати, в двух предыдущих фильмах были подсказки о том, какой фильм будет следующим, так что будьте внимательны.

Дата выхода

Премьера «Небриллиантовой руки» назначена на 31 декабря 2024 года. Фильм будут транслировать по телевидению и на «Кинопоиске», а потом, вероятно, выложат на стриминговый сервис ТНТ Premier. Кинопрокат не планируется.

Сюжет

События фильма развернутся в СССР, но в 2024 году. Образцовый гражданин Семен Семенович Горбунков (Тимур Батрутдинов), как и в оригинальной картине, отправится в круиз — разумеется, с остановкой в Дубае. Здесь-то его и будет подстерегать злосчастное падение, после которого Горбункову наложат гипс. Однако вместо бриллиантов, как в комедии Гайдая, в гипс Семену Семеновичу положат товары параллельного импорта: новые смартфоны, фены Dyson и другие технологичные гаджеты, которые сейчас сложно достать в России. Охотиться за ними будут контрабандисты Геша (Алексей Воробьев) и Лелик (Максим Лагашкин), а самому Горбункову придется превратиться в настоящего суперагента по прозвищу «007-ен Семенович».

Шоураннеры обещают зрителям много отсылок к известным фильмам, например, Бондиане, и поп-культуре в целом.

Говорят, в «Небриллиантовой руке» появятся даже Джокер, Харли Квин и Брюс Ли, а также робот-полицейский и персонажи из вселенных «Бегущего по лезвию» и «Города грехов». Дополнят сюжет новые версии популярных песен: как российских, так и зарубежных (точно ждем Катю Лель и Бонни Тайлер).

Реакция зрителей

Предыдущие два фильма, «СамоИрония судьбы» и «Иван Васильевич меняет все», получили довольно низкие рейтинги: 6.3 и 6.5. На сайте Отзовик зрители жаловались на плохую актерскую игру и издевательство над классикой, а также на отсутствие сюжета и смысла. Некоторые пользователи, правда, заметили, что воспринимать ремейки как адаптацию советских фильмов не стоит, и посоветовали смотреть их именно как пародии, желательно, под рубку салатов или подшофе.

Создатели «Небриллиантовой руки», кажется, на подобные комментарии не обиделись и даже вставили самые яркие из них в трейлер нового фильма.

Исполнитель главной роли Тимур Батрутдинов заявил, что чувствует большой груз ответственности, соприкасаясь с классикой, которая формировала коллективное чувство юмора. Однако он подчеркнул, что основная идея нового фильма заложена уже в названии — создатели не стремятся повторить «Бриллиантовую руку».

Другие ремейки советских фильмов, которые можно посмотреть в новогодние праздники

«Ирония судьбы. Продолжение»

Год выхода: 2007;

Режиссер: Тимур Бекмамбетов;

Сценаристы: Алексей Слаповский, Тимур Бекмамбетов, Константин Эрнст;

В ролях: Сергей Безруков, Константин Хабенский, Елизавета Боярская, Андрей Мягков, Барбара Брыльска, Юрий Яковлев, Валентина Талызина, Александр Ширвиндт, Вилле Хаапасало.

Один из первых (и, надо признать, один из самых удачных) ремейков советской классики. В отличие от многих последующих адаптаций, «Ирония судьбы. Продолжение» действительно продолжает сюжет оригинального фильма, а не пытается его переделать.

Действие разворачивается спустя 30 лет после того, как Женя Лукашин по ошибке улетел в Ленинград и встретил там Надю. Их отношения в итоге разрушились, Надя осталась с Ипполитом, а Лукашин — с Галей. У обоих родились дети, которые однажды случайно встретились в новогоднюю ночь.

«Джентльмены, удачи!»

Год выхода: 2012;

Режиссеры: Александр Баранов, Дмитрий Киселев;

Сценаристы: Владимир Нагорный, Слава Сэ, Роман Непомнящий;

В ролях: Сергей Безруков, Гоша Куценко, Антон Богданов, Марина Петренко, Дато Бахтадзе, Кирилл Жандаров, Валентин Смирнитский, Ольга Медынич.

Леше Трешкину, молодому детскому аниматору, не повезло. Оказалось, что его внешность точь-в-точь совпадает с внешностью опасного вора и убийцы Смайлика, поэтому однажды Трешкина арестовывают и собираются посадить в тюрьму.

Договорившись с лейтенантом полиции Ириной, Трешкин соглашается помочь следствию и летит в Египет, где скрываются двое сообщников Смайлика. Теперь из инфантильного хипстера-пофигиста ему нужно быстро превратиться в ответственного и отважного мужчину, от которого зависит жизнь других людей.

«СамоИрония судьбы»

Год выхода: 2022;

Режиссеры: Миша Семичев, Роман Ким;

Сценарист: Артем Сизых;

В ролях: Тимур Батрутдинов, Ольга Картункова, Гарик Мартиросян, Филипп Киркоров, Азамат Мусагалиев, Михаил Галустян, Павел Воля, Андрей Гайдулян, Сергей Гореликов, Ольга Бузова.

Москвич Женя Лукашин, как и герой оригинального фильма Эльдара Рязанова, перепив в бане, улетает по ошибке в Санкт-Петербург. Там он оказывается в квартире учительницы Нади и планирует встретить Новый год с ней, но в итоге все же решает вернуться к своей невесте Гале, а Надя идет к Ипполиту.

С этого момента фильм превращается в нарезку скетчей, пародирующих другие культовые советские и зарубежные фильмы и сериалы, в том числе «Иван Васильевич меняет профессию», «Один дома» и даже южнокорейское шоу «Игра в кальмара».

«Иван Васильевич меняет все»

Год выхода: 2023;

Режиссеры: Миша Семичев, Роман Ким;

Сценаристы: Андрей Шелков, Максим Ткаченко;

В ролях: Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис, Максим Лагашкин, Марина Кравец, Павел Деревянко, Ольга Бузова, Гарик Мартиросян, Ольга Картункова, Максим Киселев, Олег Верещагин.

Инженер-фрилансер Шурик создает машину времени и хочет вернуть Ивана Грозного. Однако новомодное устройство работает с помощью VPN и постоянно глючит, поэтому герои оказываются совсем не в тех временных эпохах, в каких хотели.