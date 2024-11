Каким будет фильм «Я — легенда 2»

В марте 2022 года стало известно, что в разработке находится сиквел фильма «Я — легенда» — постапокалиптического боевика с Уиллом Смитом. Фильм продолжит историю о зомби-вампирах, захвативших Землю, а Смит вернется к роли последнего человека на планете. Для того чтобы продолжение стало возможным, создатели перепишут концовку оригинальной картины (вернее, канонизируют ее альтернативный финал). «Лента.ру» рассказывает, когда фильм «Я — легенда 2» выйдет в прокат, какие актеры в нем сыграют и каким будет сюжет сиквела.

Главное о фильме

Оригинальное название: пока неизвестно;

Страна: США;

Производство: Warner Bros;

Дата выхода: неизвестна;

В главных ролях: Уилл Смит и Майкл Б. Джордан.

Дата выхода

О производстве фильме «Я — легенда 2» заговорили только в 2022 году. Летом 2024-го актер Майкл Б. Джордан, который сыграет одну из главных ролей в картине, рассказал, что сценарий сиквела все еще находится в разработке.

«У фильма нет даты релиза или чего-то такого», — заявил он.

Неизвестно, когда фильм «Я — легенда 2» выйдет в прокат.

Пользователи предполагают, что картина может выйти в середине 2025 года, однако официального подтверждения этой информации нет. При этом в октябре 2024-го в сети заговорили о серьезных проблемах с производством фильма.

Один из источников сообщил, что Warner Bros. задумалась об отмене проекта после провала второго «Джокера». По словам инсайдера, студия планировала вложить в создание фильма «Я — легенда 2» средства, которые принесет «Безумие на двоих».

Сюжет

Сюжет фильма «Я — легенда 2» держится в секрете. Известно, что действия сиквела развернутся через много лет после финала первого фильма. В центре истории окажется вирусолог Роберт Невилл (Уилл Смит) из первой части и пока безымянный персонаж Майкла Б. Джордана.

О чем фильм «Я — легенда»

Когда Землю поразил неизвестный вирус, половина человечества погибла, а вторая обратилась в зомби-вампиров. Ученому Роберту Невиллу (Уилл Смит) с иммунитетом к вирусу удалось выжить. На протяжении фильма он пытался создать вакцину, которая спасет человечество, а также сражался с жестокими зараженными.

Скорее всего, зрители увидят, что произошло на Земле через несколько десятков лет после вспышки вируса. Сценарист фильма «Я — легенда 2» Акива Голдсман признался, что вдохновением для него послужила игровая франшиза The Last of Us, где показан не только постапокалиптический мир, но и то, что произошло с планетой через 20-30 лет после катастрофы.

«Вы видите, как Земля вновь подчиняет себе мир. Что случится, если человечество перестанет быть "основным арендатором" планеты? Есть что-то прекрасное в этом вопросе», — Акива Голдсман, сценарист фильма «Я — легенда 2».

Голдсман также Ричарда Мэтисона, вышедшему в 1954 году.

«Мэтисон говорил о том, что время человека как доминантного вида подошло к концу. Это по-настоящему интересная тема, которую мы собираемся исследовать», — рассказал сценарист.

Производство

О том, что у фильма «Я — легенда» появится продолжение, объявили еще в 2008 году — всего через год после выхода оригинальной картины. Изначально создатели планировали снять приквел истории, однако вскоре решили отказаться от этой идеи в пользу сиквела.

Проект находился в подвешенном состоянии около трех лет. В 2011 году режиссер оригинальной картины Френсис Лоуренс заявил, что ее продолжения ждать не стоит.

В следующий раз о сиквеле фильма «Я — легенда» заговорили только десять лет спустя. 4 марта 2022 года студия Warner Bros. анонсировала, что «Я — легенда 2» уже находится в разработке. Тогда же стало известно, что в продолжении фильма «Я — легенда» сыграет Уилл Смит.

Сценарист фильма «Я — легенда» Акива Голдсман вернулся для работы над сиквелом картины.

В июле 2024 года Голдсман рассказал, что написал черновую версию сценария, после чего переработал ее вместе с продюсерами и ведущими актерами.

«Я думаю, скоро появятся очень хорошие новости о проекте», — пообещал он.

Интересно, что в декабре 2023 года Уилл Смит заявлял, что сценарий «Я — легенда 2» уже завершен.

На данный момент неизвестно, кто займет режиссерское кресло проекта. По слухам, эта должность может достаться Стивену Кейплу-младшему. Ранее режиссер работал над фильмом «Трансформеры: Восхождение Звероботов» и второй частью легендарного «Крида».

Неизвестно, и когда стартуют съемки «Я — легенда 2» — в июне 2024-го эту информацию подтвердил актер Майкл Б. Джордан.

«Я не уверен, где именно будут проходить съемки этого фильма. Однако я в абсолютном восторге от того, что окажусь перед камерой вместе с Уиллом Смитом», — Майкл Б. Джордан, актер.

Актерский состав

Новостей об актерском составе фильма «Я — легенда 2» крайне мало. Известно, что одну из ключевых ролей в фильме сыграет Майкл Б. Джордан — звезда второго и третьего «Крида». О роли Джордана пока нет никакой информации.

В продолжении фильма «Я — легенда» появится и Уилл Смит. Он вернется к роли ученого-вирусолога Роберта Невилла из первой части.

Напомним, что в финале оригинального фильма персонаж Смита успел разработать спасительную вакцину и пожертвовал собой, чтобы двое выживших — Анна (Алисе Брага) и ее сын Итан (Чарли Тахэн) — смогли доставить лекарство в человеческую колонию.

В 2023 году Уилл Смит рассказал, что сиквел канонизирует альтернативную концовку «Я — легенда», в которой Невилл остается в живых. «Мы будем придерживаться мифологии DVD-версии фильма, в которой мой персонаж выжил», — объяснил он.

Альтернативная концовка фильма «Я — легенда»

В альтернативном финале Роберт Невилл осознает, что «зомби» не стремятся истребить обычных людей. Он отпускает зараженную женщину, на которой тестировал свою сыворотку. Оказывается, что это возлюбленная лидера «зомби», и зараженные преследовали ученого, чтобы освободить ее.

Зараженные позволяют Роберту, Анне и Итану покинуть город и отправиться на поиски человеческой колонии.

Кстати, Анна из оригинального фильма тоже может появиться в фильме «Я — легенда 2». Актриса Алисе Брага призналась, что новости о сиквеле ее заинтересовали.