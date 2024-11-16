Эмир Кустурица собирается снимать фильм в Москве

Сербский режиссер Эмир Кустурица планирует снять фильм в Москве. Своими творческими планами он поделился в разговоре с Москвой 24.

У проекта есть предварительное название – "Как я не снял "Преступление и наказание". Сюжет будет повествовать о молодом режиссере, который желает снять фильм. Богатый человек готов ему дать деньги, если тот убьет его жену.

Другие детали Кустурица не стал уточнять. Актерский состав пока не был сформирован.

Ранее режиссер заявил, что российское кино не должно становиться Голливудом. По его мнению, в проектах последнего нет души. Кино времен СССР было очень сильным, и сейчас перед российским кинематографом стоит задача вернуться к истокам, считает Кустурица.