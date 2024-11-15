Бюджет фильма «Белоснежка» от Disney достиг 270 миллионов долларов

Расходы на создание игрового ремейка «Белоснежки» от Disney достигли почти $270 млн, превысив изначально планируемый бюджет фильма, сообщает Forbes.

© Kinobugle.ru

Издание изучило документы по финансовым затратам и пришло к выводу, что «Белоснежка» выходит одним из самых дорогих кинопроектов в истории студии, что вызывает вопросы о его финансовой целесообразности.

Секреты бюджетов крупных фильмов редко раскрываются студиями, но «Белоснежка» снималась в Великобритании, а британское законодательство обязывает предоставлять финансовые данные для получения налоговых льгот. Производственная компания Hidden Heart Productions, созданная Disney для работы над «Белоснежкой» в Великобритании, заявила, что проект получил компенсацию в размере $55,5. Таким образом чистые затраты Disney составили $213,9 млн, что тоже не мало, но уже выглядит более разумно.

Первоначальные съемки завершились еще в июле 2022 года, но в 2023 году были проведены обширные досъемки, которые значительно увеличили затраты. Финансовая отчетность Hidden Heart Productions прямо указывает, что «стоимость фильма превысила бюджет».

Несмотря на вложенные средства, проект уже сталкивается с негативной реакцией аудитории. Трейлер фильма стал самым «дизлайкнутым» за три недели после публикации, и ситуация с тех пор лишь усугубилась. Сейчас у него всего 96 тыс. лайков и 1,3 млн негативных оценок на YouTube. Дополнительную критику вызвали кастинг и изменения в сюжете, включая переработку образа и истории происхождения Белоснежки.

Рэйчел Зеглер воплотит образ первой в истории Disney принцессы, а Галь Гадот сыграет Злую Королеву.

Премьера фильма состоится 21 марта 2025 года.