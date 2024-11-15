В России впервые показали отреставрированный фильм «Чапаев»‎

Легендарный фильм братьев Васильевых "Чапаев", снятый 90 лет назад, впервые показали после реставрации в разрешении 4К в Петербурге, в киноцентре "Ленфильм". Как рассказала корреспонденту ТАСС заместитель директора аналитического департамента Госфильмофонда России Тамара Шведюк, каждый кадр специалисты отдела цифровой реставрации вычищали вручную.

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«Мы выполнили цифровую реставрацию - теперь фильм можно посмотреть в 4К разрешении. Главная сложность заключалась в том, что фильм создан 90 лет назад, и пленка, которую мы оцифровали, была разного качества - нам нужно было выровнять изображение, чтобы картина выглядела единым произведением, чтобы этих перепадов не было видно. Второй важный момент - это чистка изображения. Она была как автоматическая, так и ручная - каждый кадр вычищали наши специалисты отдела цифровой реставрации чтобы не пропустить ни одной пылинки. Третье - это звук, нужно было его почистить, убрать лишние шумы, восстановить его»‎, — сказала Шведюк.

По ее словам, сам процесс реставрации после момента сканирования занял около шести месяцев, однако ему предшествовала большая исследовательская работа - пленку надо было проверить, осмотреть, сопоставить и представить проект по научной реставрации. В ходе реставрации очень помог исходник фильма - негатив. Его наличие сама Шведюк назвала "большим везением", так как в случае чистки можно добиться высоко качества изображения. Она также отметила, что цифровая реставрация сегодня - это не что иное, как вид сохранения культурного наследия.

«Наша задача была не в том, чтобы создать новое произведение 2024 года, а в том, чтобы после реставрации оно выглядело также, как в момент выхода в прокат в 1934 году»‎, — добавила Шведюк.

Кинокартина братьев Васильевых "Чапаев" увидела свет в 1934 году - премьера состоялась 5 ноября в ленинградском кинотеатре "Титан", а главную роль в нем сыграл артист Борис Бабочкин. Тогда Васильевы очень спешили выпустить фильм к годовщине Октябрьской революции, а потому не успели выпустить плакаты. Тем не менее кинокартина быстро завоевала сперва советского зрителя, а после и зарубежного. Фильм был удостоен премии "Серебряный кубок" 1-го Московского международного кинофестиваля, председателем жюри которого был Эйзенштейн, взял Гран-при Парижской Всемирной выставки в 1937 году, а также стал "Лучшим фильмом на иностранном языке" по версии Национального совета кинокритиков США (National Board of Review).