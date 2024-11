Linkin Park выпустили первый альбом после гибели Честера Беннингтона

Это первый диск, записанный группой без ее культового вокалиста Честера Беннингтона. Чтобы избежать сравнений со своим бывшим фронтменом, обожаемым фанатами всего мира, Linkin Park впервые записали альбом с новой певицей - Эмили Армстронг. И назвали его From Zero, то есть "Начиная с нуля". Тем самым подчеркивая, что этим релизом начинают следующий этап развития Linkin Park.

В восьмом студийном альбоме корифеев рэп-метала и ню-метала, вышедшем 15 ноября, собраны 11 новых песен. Некоторые из них - Over Each Other, Emptiness Machine и Heavy Is the Crown уже выходили отдельными синглами.

Мнения поклонников сразу же разделились. Одни сочли, что Эмили Армстронг не столь знаменита, чтобы заменить культового музыканта Честера Беннингтона. Мол, Linkin Park всегда были брутальными мужиками, еще с 90-х. А тут вдруг нервная и яростная блондинка у микрофона?! Зачем?

Другие же, вслушавшись, поняли, что Эмили не лезет на первый план во время интервью, не кичится своей новой ролью и при этом владеет всеми необходимыми для стиля вокальными приемами. Ей по силам и гроулинг, она также накручивает вокальные виражи, у нее яростные обертоны и талант переходить на форсированное звучание. Да и скоростной вокал - тоже ее сильное качество. Поэтому можно было бы признать, что Эмили Армстронг - женская версия Честера Беннингтона, поскольку многому у него научилась!..

Но в некоторых песнях она все-таки не тянет: там, где у Честера были отчаяние, боль и ранимость - у Эмили просто хорошее и качественное исполнение профессионала. Были ярость и обида - пришли сумбур и дерзость, уже в женской версии…

Может, Эмили просто не хватало личного опыта, глубины собственных пережитых потерь?! Мнения снова разделились. Зато обаяние и энергетика новой солистки на концертах - бесспорно заслуживали похвал.

Важно и то, что у Армстронг сложился отменный дуэт и, как следствие взрывоопасная, органичная "химия" со вторым вокалистом Майком Шинодой. И окончательное решение о приглашении именно этой исполнительницы принимал именно он.

При этом группе удалось сохранить на From Zero главное - привычное звучание Linkin Park - где вровень агрессии, мелодизма и искренности, нон-конформизма и уникальности.

Есть и преемственность с духом группы конца 90-х, хотя и не избавиться от ощущения, что некоторые фрагменты треков уже где-то слышал, например, на альбоме Meteora. Но в этом тоже признак продолжения славной истории коллектива. А на первом альбоме без Честера Беннингтона поклонники Linkin Park, очевидно, в первую очередь хотели именно этого. А не, скажем, экспериментов или большего увлечения электроникой.

При этом у From Zero плотный и модный звук, качественное продюсирование. И в нем вволю жарких, быстрых и запоминающихся мелодий. Two Faced, то бишь "Двуличие" (накануне на этот трек сняли клип) и Stained - пожалуй, лучшие из всех.

Преемственность подтвердили и тем, что и восьмой альбом завершили балладой - Good Things Go ("Хорошие события случаются"). Речь в ней идет о том, что надо держаться, верить в себя и бороться, работать. Вот тогда черная полоса сменится белой, да и все снова будет хорошо.

Хочется верить, что эта песня и про саму группу Linkin Park.

Кстати

Мировой тур Linkin Park в поддержку альбома стартует 31 января 2025 года в Мехико, а завершится 15 ноября того же года в Бразилии. В расписании - страны Южной и Северной Америки, Европы и Азии. России среди них пока нет. Но к тому времени все еще может измениться.