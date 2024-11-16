Как работали районные участковые и какие фильмы о них снимали

В воскресенье, 17 ноября, профессиональный праздник отметят те, кто постоянно находится в самой гуще событий, — участковые. Каждый день к ним обращаются жители их районов с различными просьбами и проблемами, и потому выходные и праздники их часто обходят стороной. Этих людей называют еще и «универсальными солдатами», поскольку им нередко приходится иметь дело с опасными нарушителями закона. Когда в России появились участковые, кто из них запомнился на много поколений вперед и какие фильмы про них снимали и снимают до сих пор — в материале «Мосленты».

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Верные помощники

Предшественниками советских участковых были околоточные надзиратели — люди, до 1917 года наблюдавшие за порядком в полицейском участке. Они были обязаны знать всех жителей околотка (района) и оказывать всяческое содействие сыскной полиции.

Об околоточных шла дурная слава — мол, они тупы и жестоки. Но встречались разные, в том числе незлобивые, прятавшие на посту свой добрый нрав. Один из таких персонажей показан в рассказе Леонида Андреева «Баргамот и Гераська». Накануне светлого Христова Воскресения околоточный, пожалев одинокого, несчастного пьяницу, приводит его в свой дом и сажает за стол. И тот не в силах сдержать слез…

17 ноября 1923 года наркомат внутренних дел РСФСР учредил должность участковых надзирателей и утвердил инструкцию их деятельности. Этот день стал их профессиональным праздником.

© Фото: Владимир Шуба / ТАСС

В 1930 году неблагозвучное слово «надзиратель» исчезло, и появились участковые инспекторы милиции. Многие из них оставили о себе добрую память — служили честно, заслужили в народе уважение и благодарность.

Верными помощниками милиционеров были жители района и особенно бабушки на скамейках, от пристальных взглядов которых не ускользала ни одна мелочь. Снабжали участковых необходимой информацией и вездесущие дворники.

Стражи порядка знали всех в округе. Да и их люди привечали. В старой советской песне есть такие слова: «Участковый, участковый — / Доброе, теплое слово, / Я душевно рад, когда люди говорят: / «Здравствуйте, наш участковый!»

Выстрел в сердце

На северо-западе Москвы есть улица Василия Петушкова. Она названа в честь участкового инспектора 129-го отделения Тушинского района, погибшего в схватке с преступником. Он был посмертно награжден орденом Красной Звезды.

В ночь на 14 января 1962 года старшего лейтенанта Петушкова вызвали в общежитие, откуда доносились истошные крики. Пьяный дебошир заперся в комнате и угрожал охотничьим ружьем жене и детям. Переговоры с ним оказались безуспешными.

И тогда милиционер решился на крайность. Выбил топором дверь и ринулся в комнату, пытаясь обезоружить преступника. Но тут раздался оглушительный грохот. Петушков даже не успел вскрикнуть и упал, сраженный выстрелом в сердце.

А вот другая история. На постаменте памятника в Пензе — человек в форме милиции послевоенного образца с прижатой к сердцу рукой. Его прототип — участковый, капитан милиции Григорий Шелков, которого знал весь город. Он, несмотря на свою суровую профессию, относился к людям сердечно и с пониманием.

Впрочем, с нарушителями Шелков не церемонился и иным мог запросто влепить затрещину. Сейчас это назвали бы превышением полномочий, но в трудное послевоенное время кулак милиционера был действенным профилактическим средством.

Но чаще участковый все же действовал уговорами. Привычно гасил скандалы, прекращал драки. Те, у кого рыльце было в пушку, старались не попадаться на глаза капитану Шелкову.

© Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Еще один герой, Николай Колькин проработал участковым 40 лет. Приехал в Москву за счастьем из родной Чувашии. Спустился в метро. В вагоне напротив сидел милиционер. Колькин подсел к нему, поведал, что ищет работу. Тот в ответ: «А я как раз в отдел кадров еду! Хочешь, поедем вместе, устраивайся к нам!»

Николай Павлович попал на работу в Выхино. И остался там на всю жизнь. Не бросил район, даже когда его позвали работать на Петровку, 38, потому что здесь для него каждый дом, каждая тропинка были знакомы. А люди — тем более. Ходил по району и здороваться не успевал.

Много разных дел раскрыл участковый Колькин — простых и сложных. Приходилось ему задерживать грабителей и убийц. Несмотря на то что Николай Павлович был отнюдь не богатырского сложения.

Деревенский детектив

Фильмов об участковых было снято немало. Первой надо бы назвать картину «Деревенский детектив», снятую по одноименной повести Виля Липатова. В главной роли участкового Федора Анискина блистал народный артист СССР, трижды лауреат Сталинской премии Михаил Жаров.

Идея экранизировать произведение принадлежала тогдашнему министру внутренних дел Николаю Щелокову. Анискина он ставил всем в пример, ведь тот «почти 40 лет милиционером служит» и хорошо знает всех жителей — как и чем они живут.

Эпопея сельского Шерлока Холмса была продолжена в двухсерийном телефильме «Анискин и Фантомас». В конце 70-х годов был снят еще один сериал о неутомимом участковом — «И снова Анискин».

Во время работы над приключениями милиционера Жаров в полной мере смог насладиться своей популярностью. Жители села Городня в Калининской области, ставшем местом съемок сериала, буквально носили его на руках. И в день рождения актера устроили обильное застолье.

© Кадр: РИА Новости

Хозяин тайги

На втором месте — фильм «Хозяин тайги» с великолепным дуэтом актеров театра на Таганке — Валерия Золотухина и Владимира Высоцкого. Они исполнили роли участкового Василия Сережкина и бригадира сплавщиков Ивана Рябого. Первый был героем картины, второй — антагонистом.

Золотухин не снимал милицейскую форму даже после съемок, чтобы лучше вжиться в роль, и жители сибирской деревни Выезжий Лог, где разворачивалось действие, решили, что он охраняет Высоцкого. Золотухин в то время был почти незнаком зрителям.

Высоцкого же знали все. И очень радовались, когда с ним можно было перекинуться хотя бы словечком. Однажды он устроил для всей деревни большой концерт. И, в частности, исполнил песни, которые вошли в картину: «Дом хрустальный» и «На реке ль, на озере».

Участок

Сериал «Участок», где работал старший лейтенант Павел Кравцов в исполнении Сергея Безрукова, на третьем месте. Судьба забросила главного героя в деревню Анисовку, где он стал участковым. Это место, с виду казавшееся спокойным, наоборот, оказалось тревожным…

В сериале Безруков не только исполнял роль сельского милиционера, но и пел — песню «Березы» вместе с группой «Любэ», а «Думы окаянные» солировал под гармонь. Еще он озвучивал мысли своего четвероного напарника, бладхаунда по кличке Цезарь, ставшего экзотикой для деревни Похвиснево в Калужской области, где проходили съемки.

В массовке участвовали жители деревни, иногда в кадре появлялись нетрезвые личности, они же любители пикников. Однажды на съемочную площадку пришел молодой человек в милицейской форме. Оказалось, он — местный участковый. Настоящий…

© Кадр: сериал «Полицейский с Рублевки»

Полицейский с Рублевки

Четвертое место отдано телесериалу, снятому в жанре драмеди, «Полицейский с Рублевки» — о людях, охраняющих порядок в самом элитном районе Москвы. Там солировали Александр Петров и Сергей Бурунов. Они наперебой сыпали остротами, правда, юмор у них специфический, что называется, на любителя.

Петров признавался, что после знакомства со сценарием сначала не проникнулся симпатией к своему герою, участковому Григорию Измайлову. Актеру мешала мысль, что еще недавно он играл в театре серьезные роли, а теперь будет пробоваться на роль полицейского из Барвихи.

И все же Петров взялся за дело. После съемок признался, что ни с кем из профессионалов для подготовки роли не общался. Все знания и навыки ему передал сценарист и режиссер Илья Куликов, знающий буквально все о работе полицейских.

Участковая

Женщина-участковый — явление в нашей жизни нечастое. Но в фильмах они встречаются. Как, например, в сериале «Участковая» с Марией Звонаревой в главной роли.

Как отметил один из зрителей, главное достоинство киноработы — реалистичный сюжет, отсутствие сцен жестокости и насилия. Все просто и доходчиво: старший лейтенант полиции Елена Полетаева добросовестно выполняет свои обязанности…

Таких участковых и в реальной жизни немало. Всем этим людям мы от души желаем здоровья и успехов в их нелегком труде.