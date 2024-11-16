«Противостояние» возвращается в новой экранизации детектива Юлиана Семенова

Актер Владимир Вдовиченков, известный зрителям по ролям в таких проектах, как «Бригада», «Бумер», «Левиафан» и «Батя», принял участие в новой экранизации детектива Юлиана Семенова «Противостояние», которая будет демонстрироваться на Первом канале. Несмотря на то, что некоторые критики называют ее ремейком, этот проект предлагает новый взгляд на классическую историю.

© кадр из фильма

Советская версия 1985 года, созданная Семеном Арановичем, запомнилась зрителям напряженной интеллектуальной дуэлью между сыщиком Костенко (Олег Басилашвили) и изменником Кротовым (Алексей Болтнев). Однако Вдовиченков и его коллеги, включая Алексея Гусева и Карину Андоленко, поставили перед собой задачу переосмыслить историю, привнося в нее современные подходы и свежий киноязык.

По сюжету в Магадане происходит необычное убийство, напоминающее преступление, совершенное во времена Великой Отечественной войны. Следователи из Москвы пытаются найти улики, связанные как с настоящим, так и с прошлым.

В коротком интервью, данном "Комсомольской правде" Владимир Вдовиченков отметил ключевые отличия нового "Противостояния" от советского оригинала.

Актер также поделился, что с детства хотел стать разведчиком, и эта роль для него не просто очередная работа, а возможность воплотить мечту на экране. Вдовиченков отметил, что ему всегда были интересны сложные образы, в которых объединяются харизма и опасность, что делает персонажи многослойными и правдоподобными.

Проект с участием Вдовиченкова обещает стать знаковым событием в мире отечественного кино, привнося в классический сюжет динамику и элементы современной драмы. Премьера сериала «Противостояние» - с 18 ноября на Первом канале с понедельника по четверг в 22:00.