Какие киноновинки появились в Сети

Актёр не рад новой внешности, наёмный убийца прячется от британского спецагента, съёмки французского ромкома ломают "четвёртую стену", а Сирша Ронан гуляет по шотландскому острову и борется с зависимостью. Запасайтесь вкусняшками и смотрите, что нового из кино появилось в сети.

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Другой человек (18+)

Режиссёр: Аарон Шимберг

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.1

Время: 1 час 52 минуты.

О чём фильм. Эдвард (Себастиан Стэн) страдает от страшного заболевания - нейрофиброматоза. Из-за своего изуродованного опухолями лица он всю жизнь терпит издевательства над своей внешностью и проводит дни в мыслях о несправедливости жизни, в мечтах о любви окружающих и об актёрской карьере. Эдвард решается на радикальную операцию, которая полностью меняет внешность молодого человека, и меняет имя, порывая со своим несчастливым прошлым. Но мечта о новом лице оборачивается кошмаром: Эдвард теряет роль, написанную специально для него (ещё до операции), и девушку, которой он был небезразличен. Его место занимает другой актёр - Освальд, больной нейрофиброматозом (Адам Пирсон), который своего недуга не стесняется. Эдвард чувствует, что с прежним лицом утратил свою личность и становится одержим получить назад то, что потерял.

Что интересного. Нейрофиброматоз - это генетическое заболевание, характеризующиеся появлением у больного опухолей на лице и теле. Если Себастьян Стэн для роли больного нейрофиброматозом носил специально сделанные накладки на лицо, на которые накладывался грим, то Адаму Пирсону грим не понадобился: Адам - британский актёр, страдающий этим генетическим заболеванием, встречающимся у одного из 3500 новорождённых. В пять лет Пирсон получил удар по голове, который спровоцировал рост опухолевого процесса. Кстати, это уже вторая роль Адама Пирсона в картине Аарона Шимберга. До этого он появлялся в фильме "Связанные по жизни" (18+). Статуэтку Серебряного медведя за лучшую актёрскую игру на 74-м Берлинском кинофестивале получил за роль Эдварда Себастиан Стэн.

Кому не понравится. Можно с большой любовью относиться ко всем людям вне зависимости от их внешних данных, но смотреть на больного человека, чьё лицо изуродовано болезнью, эмоционально тяжело. Хотя посыл фильма - это принятие и красоты, и уродства.

День шакала (18+)

Режиссёры: Брайан Кирк, Пол Вильшурст, Ану Менон, Энтони Филипсон

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.8

Время: 10 серий по 65 минут.

О чём сериал. На след наёмного убийцы, хитрого и безжалостного Шакала (Эдди Редмэйн), выходит агент британской разведки Бьянка (Лашана Линч). Шакал умело меняет свою внешность, не оставляет следов своей работы и неуловим для властей. Агент Бьянка начинает охоту на убийцу, преследуя его по всей Европе. Поймать его становится смыслом жизни девушки.

Что интересного. Сериал "День Шакала" - адаптация одноимённого романа английского писателя Фредерика Форсайта. В 1973 году была выпущена первая экранизация "Дня Шакала" Фреда Циннемана. Съёмки охватили четыре европейские страны и продлились семь месяцев. Будапешт был первой остановкой съёмочной группы, за ним последовали Вена, а потом и переезд в осеннюю Хорватию. Кстати, помните застенчивого волшебника Ньюта Саламандера из "Фантастических тварей" (12+)? Так вот, Шакала и Ньюта играет один и тот же актёр.

Кому не понравится. Видимо, Эдди Редмэйн решил сменить волшебную палочку на винтовку. Но если неуклюжий волшебник вызвал у вас симпатии и вам сложно представить Эдди в роли беспринципного убийцы, а многочисленные шпионские боевики уже и так отбили любовь к жанру, то стоит пропустить новую "стрелялку".

Второй акт (18+)

Режиссёр: Кантен Дюпьё

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.6

Время: 1 час 20 минут.

О чём фильм. Режиссёр (Мануэль Гийо) решается на эксперимент: снять фильм по сценарию, который написала нейросеть. Сюжет до банального прост. Молодая француженка Флоранс (Леа Сейду) хочет познакомить своего отца Гийома (Венсан Линдон) с бойфрендом Давидом (Луи Гаррель). Вот только Давид от этой затеи не в восторге и решает сбежать от отношений с девушкой, а по дороге подсунуть Флоранс своего друга Вилли (Рафаэль Кенар), чтобы девушка не сильно расстраивалась. Вот только актёры всё никак не могут собраться с мыслями и приступить к съёмкам.

Что интересного. Фильм открыл 77-й Каннский кинофестиваль. Режиссёр Кантен Дюпьё - французский киноабсурдист, который снимает лаконичные и хитровыдуманные киноанекдоты. Одна из самых ярких работ Дюпьё - фильм о сюрреалисте Сальвадоре Дали "Даааааали!" (18+). Леа Сейду, исполнившая в фильме одну из главных ролей, обладательница Золотой пальмовой ветви за фильм "Жизнь Адель" (18+), запомнилась по сказке "Красавица и чудовище" (12+) в паре с Венсаном Касселем, а ещё по роли новой девушки Бонда в 25-м фильме про агента 007 "Не время умирать" (12+).

Кому не понравится. Это кино про то, что происходит со съёмочной командой во время производства фильма. Зрителю придётся всё время переключать внимание и следить за сюжетом: вот нам показывают ромком, который снимается, а в следующую секунду мы смотрим уже на сам съёмочный процесс. Уже запутались? Главное - после просмотра фильма не задаваться вопросом: "Что я только что посмотрел?"

Выгон (18+)

Режиссёр: Нора Фингшайдт

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.0

Время: 1 час 58 минут.

О чём фильм. Рона (Сирша Ронан) окончила курс реабилитационной терапии от алкогольной зависимости и решает переехать из Лондона в родные края на Оркнейские острова. На фоне шотландских пейзажей Рона вспоминает, как докатилась до жизни такой. Неторопливое течение жизни на ферме, единение с природой заставляет девушку осознать, в какой момент алкоголь стал ей дороже самой себя, и, не желая с этим мириться, Рона начинает собирать себя новую по крупицам.

Что интересного. Фильм - экранизация романа Эми Липтрот, который принёс писательнице премию Уэйнрайта за лучшее литературное произведение о природе и премию британского Пен-клуба за лучшую автобиографию, а также стал одной из самых обсуждаемых автофикшен-книг. Также Липтроп участвовала в написании сценария вместе с режиссёром картины Норой Фингшайдт. Кстати, для фильма героине придумали новое имя Рона (это соединение имени режиссёра Норы и фамилии Сирши - Ронан). За главную роль в картине Сирше Ронан пророчат "Оскар" (ранее она уже четыре раза номинировалась на премию). А пока в её копилке есть "Золотой глобус" за роль в фильме "Леди Бёрд" (18+).

Кому не понравится. Тем, кто отрицательно относится к фильмам про какую-либо зависимость, даже если они сняты с целью пропаганды отказа от неё. И наверное, ветреная и неторопливая Шотландия может показаться скучной тем, кто привык к огням и драйву мегаполисов.