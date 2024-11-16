Вышел новый эпизод мультсериала «Клюв и магия»

Близнецы Боря и Рома из «Чик-Чирикино» очень любят играть в компьютерные игры. Но увы, им нужно заниматься уроками, а не управлять бравыми рыцарями и колдовать огненные шары. В попытке урвать хоть ещё немного времени на игру братья пытаются привлечь к ней маму. Она ведь любит фэнтези! А это как раз фэнтези-игра! Как прошла попытка поиграть вместе, можно узнать в новом эпизоде «Клюв и магия» на Тлум.Ру.

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Что там?

Мама Елена остаётся непреклонна: ей нужно заниматься реальной жизнью, то есть ехать в магазин. Килограмм помидоров сам себя не наколдует! Однако близнецы вытащили из мамы ключевую фразу: если бы замок из этой фэнтези-игры существовал в реальности, она бы с ними поиграла. Что ж, у Ромы и Бори есть энтузиазм, талант и оперативно раздобытые стратегические запасы картона. А ещё — сговорчивые соседи!

По возвращении из магазина Елену, Василису и Макса ожидал натуральный фэнтези-квест прямо в подъезде. Им предстоит и на вопросы «Свинкса» ответить, и через лаву перебраться, и с Чёрным рыцарем встретиться. И, желательно, не устроить Роме с Борей «серьёзный разговор» и «лишение сладкого на неделю». Чем всё закончилось, можно узнать, посмотрев эпизод.

Мы глубоко впечатлены скоростью и качеством, с которыми Рома и Боря возвели эти впечатляющие декорации. И способности соседей так ловко использовали! И мораль у этого эпизода очень полезная: проводить досуг вместе всей семьёй — это правда и весело, и важно! Чтобы узнать, какие приключения ждут семью Чирикиных в дальнейшем, добавляйте наш сайт в закладки.