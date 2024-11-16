Водолазкин сообщил, что экранизация романа «Авиатор» выйдет в 2025 году

Писатель Евгений Водолазкин сообщил в беседе с ТАСС, что экранизация его романа "Авиатор", над которым он работает с режиссером Егором Кончаловским, выйдет в 2025 году.

"Фильм выйдет в 2025 году. Когда точно - зависит от многих факторов. Тут ведь нужно совместить выпуск фильма в прокат с возможностью показывать его на фестивалях. Потому что когда фильм выходит на экраны, участвовать в фестивалях он уже не может. Я думаю, все будет определять руководство телеканала КиноТВ, осуществляющего этот проект, и генеральный продюсер Сергей Катышев", - сказал писатель.

Сценарий фильма написал Юрий Арабов. "К сожалению, Юрий Николаевич был тогда уже очень болен, и после его ухода с этим текстом работали несколько сценаристов. Я тоже принял в этом участие", - сказал Водолазкин. Писатель добавил, что сценарий существенно отличается от литературного первоисточника.

"Еще на этапе обсуждения с Арабовым мне хотелось сделать не просто киноверсию прозаического текста, а как бы новую редакцию романа. Коллегиально мы создали сценарий, в котором передали те же идеи, что и в романе, только киноязыком", - поделился он. Собеседник агентства также отметил актеров, которые приняли участие в съемках картины. Среди них: Александр Горбатов, Константин Хабенский, Евгений Стычкин, Дарья Кукарских, Ирина Пегова, Софья Эрнст, Илья Коробко и Антон Шагин. "В фильме играют актеры, о которых можно только мечтать. Я бы сказал, что это идеальный союз молодости и опыта. <...> Константин Хабенский, сыгравший доктора Гейгера, на мой взгляд, просто великолепен. В фильме этот герой занимает несколько большее место, чем в романе", - отметил Водолазкин.

Роман "Авиатор" издан в 2016 году, за него писатель получил премию "Большая книга". Водолазкин - прозаик, филолог, специалист по древнерусской литературе, автор романов-бестселлеров "Лавр" и "Чагин". Его произведения переведены на 36 иностранных языков.