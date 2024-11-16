«Ледниковый период 6» выйдет в 2026, вместо новых «Звездных войн»

Новая часть приключений доисторических животных «Ледниковый период 6» выйдет 18 декабря 2026 года. Ранее на этой дате стоял новый фильм из серии «Звездные войны», но студия Disney убрала его из расписания.

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Какую историю планировалось показать из «далекой-далекой» галактики, неизвестно. У Мышиного дома в разработке находится сразу несколько проектов. Для написания новой трилогии был нанят Саймон Кинберг. Разные авторитетные СМИ давали противоречивую информацию: одни утверждали, что Кинберг продолжит сагу о Скайуокерах, другие настаивали на том, что это будут совершенно новые истории.

Издание THR прояснило ситуацию: персонаж Дейзи Ридли Рей Скайуокер находится в центре внимания другого фильма «Звездных войн», над которым активно работает режиссер Шармин Обаид. Этот проект впервые был упомянут на Star Wars Celebration в Лондоне в апреле 2023 года. Трилогия Кинберга сосредоточится на новых персонажах и не будет продолжением предыдущих девяти фильмов.

Тем не менее 2026 год не останется без «Звездных войн». Фильм режиссера Джона Фавро «Мандалорец и Грогу» с Педро Паскалем выйдет в кинотеатрах 22 мая 2026 года. Фильм является спин-оффом популярного сериала Disney+ «Мандалорец», третий сезон которого вышел в прошлом году.