Вышел первый трейлер турецкой адаптации «Холопа» с Керемом Бюрсином

Главная звезда турецких сериалов продолжает укреплять связи с Россией: Керем Бюрсин снялся в адаптации «Холопа» — суперхита отечественного кинопроката. Новый фильм выйдет на наши экраны только 23 января, зато уже сейчас мы можем посмотреть первый трейлер, опубликованный несколько часов назад. А заодно сравнить турецкого красавчика с «русским» сербом Милошем Биковичем, исполнившим главную роль в оригинале.

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Зрители оригинала сразу узнают сюжет новой версии. Главный герой Мете — избалованный стамбульский мажор — после очередной выходки просыпается конюхом в замке вельможи в Османской империи XVI века. В двухминутном ролике есть все: голый Керем, избиваемый плетями, факиры, волки, взрывы и даже шаман, играющий на варгане. В общем, такое точно смотрим!