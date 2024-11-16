От стряпухи до иконы стиля. Пять ролей Светланы Светличной в кино

Не стало Светланы Светличной, актрисы, которую иначе как секс-символом эпохи не называли. Пожалуй, она такой и была. Однако сама актриса когда-то про себя придумала выражение "королева эпизода", и из всех ярлыков, которые на нее навешивали, с радостью принимала именно этот. Но на самом деле королевой она была во всех своих ролях. Предлагаем вспомнить пять самых заметных образов актрисы.

"Стряпуха"

В фильме, у которого до сих пор существуют фан-клубы, молодая Светличная сыграла кухарку Павлину. И это чуть ли не единственная главная роль в карьере актрисы.

Девушка, которая крепко отшила навязчивого ухажера и уехала на все лето в полевой стан поварихой, оказалась настолько притягательной для советских зрительниц, что Светличной, а вернее Павлине, еще долго писали письма со словами поддержки и восхищения ее характером.

Вероятно, современная молодежь, которая иногда по мотивам "Стряпухи" устраивает вечеринки, любит героиню Светличной ровно за это же - неприступность, непосредственность и честность.

Кстати, в этой картине у Светличной была сцена с комбайнером и гармонистом в исполнении Владимира Высоцкого. Молва приписывала им роман. Интересно, что критики называли Светличную второй Мариной Влади. Когда французская актриса вышла замуж за Высоцкого, две кинодивы встретились.

«И действительно мы оказались похожи, причем не только внешне. Марина вполне могла бы быть моей сестрой»‎, — вспоминала годы спустя Светличная.

"Им покоряется небо"

Светличная училась во ВГИКе, на актерско-режиссерском курсе Михаила Ромма. Это был один из немногих мастеров, который разрешал своим ученикам сниматься в кино. Молодому искусству - молодые артисты. Светличную сразу приметила Татьяна Лиознова и пригласила студентку сняться в своей картине о создании первого советского реактивного истребителя. У всех героев фильма были прототипы из реальной жизни - Светличная играла жену главного героя, летчика-испытателя Колчина; история была списана с судьбы летчика-испытателя, инженер-полковника Алексея Гринчика, погибшего в 1946 году во время показательного полета в Жуковском.

"Бриллиантовая рука"

Ее и сегодня восемь из десяти зрителей помнят, прежде всего, по роли Анны Сергеевны, которая не виновата. Этот эпизод в блистательной комедии Леонида Гайдая принес ей всесоюзную известность и тот самый статус секс-символа советской эпохи. Критики утверждают, что Светличная в этом фильме первой в истории отечественного кинематографа показала стриптиз. А фраза "Невиноватая я, он сам пришел!", произнесенная ее героиней в эпизоде с Юрием Никулиным в гостиничном номере, пополнила крылатые выражения советских и позднее российских зрителей.

"Семнадцать мгновений весны"

Киномир успеха не прощает. И после выхода на экраны "Бриллиантовой руки" Светличная, можно сказать, в очередной раз оказалась в опале. Хорошие роли, да и вообще какие-либо заметные, ей не предлагали.

И тогда Татьяна Лиознова совершила поступок. В фильме о советском разведчике Штирлице (Вячеслав Тихонов) Светличная играет влюбленную в него машинистку Габи - этого персонажа не было в романе Юлиана Семенова, но эпизод с ней очень органично вошел в сюжет. Так благодаря женской солидарности в нашем кино появился еще один лирический образ.

"Место встречи изменить нельзя"

Не будем греха таить - Светличная не всегда выбирала роли, которых заслуживала. Съемки у Станислава Говорухина пусть даже в небольшой роли для Светличной, по ее же признанию, стали событием.

Была еще одна причина, почему Светличная соглашалась играть в эпизодах у больших режиссеров.

«Меня часто воспринимали какой-то блондинкой, почти дурой. А мне не хотелось такой оставаться в памяти людей. — рассказывала Светличная в одном из своих интервью. — Поэтому если в роли было хоть что-то драматическое, я тут же на нее шла».

В картине "Место встречи изменить нельзя" Светлана Светличная сыграла сестру убитой женщины - супруги доктора Груздева. Здесь же она снова встретилась с Высоцким.

«Помню, я нервничала безумно, потому что я давно не была в павильоне и давно не ощущала вот этой атмосферы творческой. Володя все понял и начал мне помогать. Это он предложил Говорухину: давай я буду обращаться к ней не по имени-отчеству, как в сценарии, а буду называть ее Надюшей. И я тут же перестала нервничать».

Светличная любила эту роль еще и потому, что после выхода кинокартины на телеэкраны, ей позвонил родной отец и спросил - дочка, а кого ты там играла.