В Краснодаре завершился фестиваль православных фильмов "Вечевой колокол"

"Вечевой колокол" в Краснодаре собрался в 26-й раз. Фестиваль, родившийся из небольшого киноклуба при Кубанском казачьем хоре, где были организованы просмотры фильмов-призеров известных православных фестивале, давно имеет международный статус, а его бессменным президентом по-прежнему является руководитель хора Виктор Захарченко.

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За прошедшие годы в оргкомитет было прислано около 5000 фильмов разных видов кинематографа и жанров. В этом году поступило более 150 заявок из России, Белоруси, Греции, Сербии. 30 лучших из них зрители увидели в дни фестиваля. Он открылся 11 ноября в Центральном концертном зале Кубанского казачьего хора.

«Главной для нас стала идея собрать фильмы, которые говорили бы о самом важном - нашей православной вере. Без нее мы никогда не победим. Поэтому задача "Вечевого колокола" и всех подобных форумов - средствами кино укреплять нашу веру»‎, — сказал на открытии фестиваля народный артист РФ, Герой Труда России Виктор Захарченко.

Фестиваль открылся фильмом Валерия Тимощенко "Донбасс. Передовая, Казаки". Свою новую работу зрителям представил сам режиссер, вышедший на сцену вместе с участником СВО, казаком Данилой.

«Документалист должен быть там, где происходят главные события страны. Поэтому с 2014 года я постоянно езжу на Донбасс. Люди, которых я там встретил, стали моими близкими друзьями. Последний фильм о казаках. Они настоящие герои»‎, — сказал Валерий Тимощенко.

«Я служил в добровольческом отряде "Барс-16", — продолжил Данила. — Те кадры, которые вы сейчас увидите, сняты возле населенного пункта Спорное. Я видел их не со стороны, потому что сам участвовал в тех боях. Для всех бойцов СВО важно, чтобы о нас помнили. Мы живы, пока нас помнят. И люди, которым посвящены эти фильмы, будут жить вечно».

Фильм Валерия Тимощенко в конкурсе не участвовал, но его показ стал мощным началом форума. У полнометражной документальной ленты уже есть прокатный паспорт, и в ближайшее время она должна выйти на большие экраны страны. А на "Вечевом колоколе" за лучшую операторскую работу была отмечена документальная лента Тимощенко "Сестры Мироносицы". Награду за лучшую режиссерскую работу жюри присудило Филиппу Орлянскому, автору картины "Священные мелодии коптов".

Лучшим фильмом, наиболее ярко и глубоко раскрывающим православную просветительскую традицию, бала признана снятая на "Национальной киностудии "Беларусьфильм" лента "Обитель святой Ефросинии" (автор сценария и режиссер-постановщик Владимир Луцкий, оператор-постановщик Максим Куровский).

Лучшим патриотическим фильмом стал документальный фильм Олега Никишева "Казаки", посвященный боевым будням бойцов батальона "Крым" (производство АНО "ТВ-Новости"). Обладателем гран-при "Вечевого колокола" стал документальный фильм режиссера Павла Елистратова "Памяти отца. О любви", посвященный протоиерею Дмитрию Смирнову (издательство "Дионика").

Организатором завершившегося в Краснодаре кинофорума традиционно были Кубанская митрополия Русской Православной Церкви совместно с Кубанским казачьим хором при поддержке министерства культуры Российской Федерации и министерства культуры администрации Краснодарского края. Как было заявлено представителями министерства, 30 лучших фильмов фестиваля будут показаны на региональных телеканалах.