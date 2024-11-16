Опубликованы новые кадры детектива «Безмолвное братство»

Нахмуренный Джуд Лоу — на новых кадрах детектива «Безмолвное братство»
Журналисты издания Entertainment Weekly опубликовали целый ворох новых кадров детектива «Безмолвное братство» с Джудом Лоу. На них показаны центральные герои истории и различные локации.
Картина вдохновлена реальными событиями и рассказывает об агенте ФБР, который в 1980-х преследует неонацистскую группировку «Безмолвное братство».
Также в актёрский состав вошли Николас Холт, Тай Шеридан, Марк Мэрон, Джордж Чертов, Дэниэл Доэни, Себастьян Пижотт, Джон Варкентин, Филлип Левицки и другие. Режиссёром выступил Джастин Курзель, известный по «Макбету».
Премьера ленты «Безмолвное братство» в кинотеатрах России состоится 5 декабря.
Новые кадры
© Entertainment Weekly/Vertical
© Entertainment Weekly/Vertical
© Entertainment Weekly/Vertical
© Entertainment Weekly/Vertical
© Entertainment Weekly/Vertical
© Entertainment Weekly/Vertical