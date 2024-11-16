Никита Владимиров рассказал о съемках первого в мире фильма про баню

На прошлой неделе в прокат вышла "народная комедия" "В баню!" с Михаилом Тройником в роли обаятельного, но слишком терпеливого прораба, которого выгоняют с работы и из дома. Но все меняется, когда он волею случая попадает в баню на чемпионат России по парению. Режиссер и продюсер фильма Никита Владимиров уступил режиссерское кресло дебютанту Даниле Иванову, хотя сам он - настоящий фанат бани. После премьеры мы встретились с Никитой и поговорили о бане и о… бабушке Алисе Бруновне Фрейндлих - легендарная актриса отметит в декабре юбилей.

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Никита, я помню, как несколько лет назад на кинофестивале "Алафейская гора" в Тобольске, вы признались, что первым делом, даже до Кремля, посетили баню и что это ваша традиция.

Никита Владимиров: Да, тобольскую баню помню, мне все очень понравилось - никакого алкоголя и мата, интеллигентные мужики, очень приятные, сдержанные. И что характерно - в парной стегали себя пихтовыми вениками. В общем, крепкий народ эти сибиряки. Я действительно стараюсь посещать в разных городах бани. Подчеркну - речь идет не о сауне, а именно о бане. Это у меня от отца. Он очень любил народный отдых - зимой обязательно лыжи, снегоходы, ватрушки, летом - рыбалка. И баня - круглый год. И кого, как ни ребенка, использовать в качестве бесплатного парильщика? Так что я банный фанат. Я, например, не привык тратить деньги на дорогую одежду или дорогие аксессуары, но не могу отказать себе в удовольствии пойти в авторскую баню с каким-нибудь особым церемониалом, даже если она стоит очень дорого. То есть для меня баня - это эмоциональный, физический, духовный, почти бесценный, опыт.

Знаете, Пушкин как-то наставлял свою супругу, что баня - "наша вторая мать", добавив шутливое: "ты разве не крещеная, что всего этого не знаешь?" Так вот что такое для вас, мужчин, баня?

Никита Владимиров: Думаю, что у каждого фаната бани свой ответ. Но это действительно, какое-то особое место, куда многие приходят компанией и сидят там с пивом, с едой. Со мной другой случай - я прихожу один и пью травяной чай. Для меня баня это своего рода возвращение к себе. Не всегда в нашем динамичном мире удается погрузиться внутрь себя. А баня - вот так, через тело - дает эту возможность. Поэтому мне хочется своего сына тоже приобщить к бане, сейчас ему пять лет, рановато, а в следующем году будет в самый раз…

Понятно, почему вы сняли "оду" бане.

Никита Владимиров: И это первый фильм в мире про баню, что, кстати, удивительно. Про космос кино есть, про салат оливье есть, про свадьбу есть, а про русскую баню нет.

В то же время это был своеобразный профессиональный вызов. В конце концов, баня - не хоккей, не так просто придумать интересную, динамичную, в том числе визуально, историю. И мне кажется, мы удачно эту задачу решили, заставив нашего героя участвовать в чемпионате по бане.

Проблема главного героя в том, что он - терпила по жизни. Терпит на работе, терпит дома, терпит от всех. И юмор всей ситуации в том, что, чтобы выиграть в чемпионате по бане, надо терпеть - кто больше высидит, тот и выиграет.

У главного героя есть выбор - довести противника до инфаркта, но получить миллион рублей, который решит его проблемы, или отступиться. Он делает благое дело и проигрывает…

Никита Владимиров: Да, но что значит "выиграть"? Можно выиграть деньги, а можно выиграть любовь, дружбу. В конце концов, жена и сын в него поверили. Может быть, в чем-то наивно, но нам хотелось снять светлую и добрую картину. И думая об интонации, вспоминали о тонких, лирических фильмах Георгия Данелии.

Отдельное вам спасибо за то, что постоянно снимаете питерских артистов.

Никита Владимиров: Я вообще считаю, что Питер - киностолица России и тут я должен сделать абсолютно заслуженный реверанс в сторону Комитета по культуре, который очень помогает в смысле всевозможных согласований с районными администрациями. А питерские актеры - это отдельный разговор, их обязательно надо снимать. И я рад, если благодаря "В бане!" зрители страны узнают и Олега Рязанцева, и Хельгу Филиппову, и Сергея Заморева. И по-новому откроют для себя Юрия Ицкова - он замечательно сыграл тренера нашего героя.

И замечателен Михаил Тройник в роли скромного до кроткости прораба. Сразу его нашли?

Никита Владимиров: Нет, у нас был серьезный кастинг. И Михаил подошел как никто другой - в нем сочетается мужественность с трогательностью и даже какой-то растерянностью. И в то же время в нем есть потаенная страсть, которая пробуждается в нем, когда надо. Потом нам хотелось найти актера, еще не слишком раскрученного, чтобы зритель увидел в нем "своего".

В самом начале съемок Михаил признавался, что не понимает всех этих споров, кто пересидит в 120-градусной жаре, и что ему приходится постигать банную науку, все эти техники парения веником. Но на экране он делает это так азартно, что после фильма, мне кажется, в баню должны потянуться и те, кто всегда предпочитал ванну. Но почему вы, фанат бани, не сами сняли эту картину?

Никита Владимиров: Признаться, я не считаю себя режиссером, к которому надо относиться всерьез. Я скорее организатор творческого процесса с расширенными творческими полномочиями. Хотя мне одинаково интересно быть и продюсером, и режиссером. Просто есть идеи, которые мне нравятся, но я не чувствую, как их с точки зрения режиссуры реализовать, и я понимаю, что есть люди, которые точно сделают это лучше меня. Вот и в случае с баней так произошло. Данил Иванов - очень образованный человек, очень насмотренный, с хорошим чувством юмора. И "В баню!" - это его дебют, но мы уже с ним до этого снимали короткометражное кино, так что я поверил в него.

Вы сказали, что будете учить сына банной науке. Но я видела, как он тянется и к кинокамере. Вам бы хотелось, чтобы сын был продолжателем творческой династии?

Никита Владимиров: Мне хочется, чтобы все было органично. Я буду рад любому его выбору. Как говорил мой папа, "Сынок, будь тем, кем ты захочешь. У меня к тебе одна просьба: ты люби свое дело и старайся в нем быть лучшим".

И почему вы любите кино?

Никита Владимиров: Я думаю, что занимаюсь безумно увлекательным делом. Потому что когда собирается много людей и они друг с другом в хорошем контакте, творческом, человеческом, то наше раздельное "я" аккумулируется в коллективное "мы" и все это превращается в пионерский лагерь. Вам вместе интересно, весело, вы творите, вы самовыражаетесь. Это, казалось бы, такая простая вещь, но немногие себе ее могут позволить во взрослой жизни. И потом, хорошо, кто-то самовыражается у себя на кухне, или кто-то ходит в вокальную студию, или вяжет для семьи. А мне повезло своим любимым делом еще и деньги зарабатывать и, надеюсь, своими фильмами скрашивать досуг.

Мне безумно нравится, что каждый раз на съемочной площадке разные локации, новые города. Казалось бы, будучи жителем Петербурга, я должен знать свой город, но вы себе представить не можете, сколько неожиданных мест открыл мне локейшен-менеджер. Или можно оказаться на территориях, недоступных для простых людей. Потом, каждый проект - это новая команда, случаются встречи с совершенно уникальными кинематографистами. Например, Сергей Валентинович Астахов, который снимал "Родители строгого режима". То, что он прекрасный оператор, уважаемый профессионал - это известно, это общее место. Но съездите к нему домой, за город, и вы удивитесь его неиссякаемой энергии - он бесконечно что-то придумывает, изобретает, строит. Сейчас храм, ферма, производство кинооператорских агрегатов, все сам, своими руками, например, возводит. Настоящий фанатик…

При вашем интересе к "фанатикам" своего дела и "недоступным" местам, кажется, вы в одном шаге от документалистики. Еще не думали об этом?

Никита Владимиров: Подумываю, и уже попробовал себя в этом жанре, снял документальный фильм про бабушку.

Никита, разумеется, не могу не спросить вас про Алису Бруновну. Известна ее "разборчивость", и в каком-то смысле, снявшись в вашем продюсерском дебюте "Карп отмороженный", а потом в режиссерском дебюте "Родители строгого режима", она вас благословила на этот путь.

Никита Владимиров: Но Алиса Бруновна долго не соглашалась сниматься в "Родителях строгого режима". И я понимаю ее, в конце концов, бабушке, человеку с безупречной актерской репутацией, было сложно доверить себя молодому неопытному режиссеру, и не важно, что это ее любимый внук. Но если какое-то недоверие и было, то на съемочной площадке она ни разу мне не дала его почувствовать, за что я ей очень благодарен.

"Назидательность" - это не для Алисы Бруновны, с трудом представляю, что ваша бабушка кого-то "наставляла" и поучала. И все же, какой-то урок - не как внук, а как профессионал - вы извлекли из работы с актрисой Фрейндлих?

Никита Владимиров: У нее, как минимум, можно научиться отношению к своей профессии. Я знаю много артистов, даже очень известных, которые не то, что не готовятся, они не учат свой текст. Они стоят перед камерой, и им его или подкидывают по фразе, или говорят в наушники. Лично я считаю это предательством профессии. И какой-то жизненной несправедливостью, что таким людям достается слава, деньги. А им просто фортануло. А есть моя бабушка, которая не только знает текст до запятой. У нее на одной странице выписаны слова ее героини и слова партнера. Повторюсь - партнера. А соседняя страница исписана комментариями, как это играть. Недавно она снималась в одном проекте в эпизодической роли. У нее было всего три фразы. И к этой съемке бабушка готовилась пять дней! Она ходила в библиотеку, в театральный музей, искала книжки по истории костюма. Я не пою Алисе Бруновне дифирамбы, потому что она бабушка. Нет, она потрясающий профессионал. И она настолько перфекционист, что всегда посвящает себя только одному делу - она не разрывалась, не руководила театром, фондом, строительной компанией, не была депутатом, только одно дело! Всю жизнь! Поэтому такие успехи! И в случае с бабушкой сложилось счастливо, что судьба наградила ее за эту верность профессии успехом и любовью зрителей. Я видел, как люди, подходя к Алисе Бруновне, плачут. И этот невероятный щит любви и уважения к ней, как будто ее ограждает, и никакая бесовщина, никакие негодяи, интриганы не могут к ней пробиться. И она продолжает жить по заповедям, не предавая себя.

Это вас поддерживает?

В каком-то смысле, да. Потому что время, когда бабушка сформировалась как личность и когда она работала в полную меру, - это было время других законов экономического существования. Сегодня в кинобизнесе надо постоянно идти на компромиссы. Я с одной стороны, стараюсь их не совершать, а с другой стороны, совершенно избежать их невозможно, если хочешь жить хорошо.

Моя деятельность - административно-хозяйственная, она завязана на общении с самыми разными специалистами, с договоренностями, финансами и так далее. И я постоянно сталкиваюсь с обманом, с грубостью, с жестокостью в том числе. И я пытаюсь найти гармонию между этим и теми постулатами, которые дали мне мои родные в детстве, - про честность, доброту, верность, про тонкость взаимоотношений. Вот именно поэтому мне хочется снимать доброе и светлое кино. Вокруг и без того достаточно агрессии, и умножать ее на экране, на мой взгляд, безжалостно по отношению к зрителю…