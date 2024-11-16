Вышел тизер спецэпизода «Доктора Кто»

BBC опубликовала тизер праздничного спецэпизода сериала «Доктор Кто» с Шути Гатвой в главной роли. Выход новой серии авторы приурочат к Рождеству, однако точная дата премьеры пока не раскрывается.

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В ролике показали сюжетную завязку спецэпизода, главных героев и различные локации.

Видео доступно на YouTube-канале Doctor Who. Права на видео принадлежат BBC.

Согласно синопсису, Доктор встречает девушку по имени Джой и оказывается в отеле, где сдают номера, используя перемещения во времени.

В праздничной серии компанию Шути Гатве составит Никола Кохлан («Бриджертоны»). Сценаристом выступил Стивен Моффат, который был шоураннером сезонов «Доктора Кто» с Мэттом Смитом и Питером Капальди в главных ролях.